Harvey Weinstein proglašen krivim za silovanje i seksualno napastovanje

Hollywoodski mogul Harvey Weinstein proglašen je krivim za silovanje i seksualno uznemiravanje. Kako pišu američki mediji porota je odlučila da je Weinstein kriv za sekusalno napastovanje prvog stupnja i silovanje trećeg stupnja.

Weinsteinu se na sudu u New Yorku sudilo za ukupno pet točaka optužnice, a proglašen je krivim za dvije, dok je oslobođen optužni za silovanje prvog stupnja i dva seksualna napada. Po američkim zakonima za seksualno napastovanje prvog stupnja na štetu Miriam Haley kazna je pet do 25 godina zatvora, dok je kazna za silovanje trećeg stupnja od uvjetne kazne do četiri godine zatvora.

Nekoć jedan od najmoćnijih producenata u Hollywoodu, Weinstein (67) je proglašen krivim za seksualni napad na bivšu asistenticu Mimi Haleyji 2006. te za silovanje Jessice Mann, bivše glumice, 2013. Porota ga je oslobodila krivnje po dvije točke optužnice za predatorski seksualni napad, za što se može dobiti doživotni zatvor, te silovanje Mann s predumišljajem.

Slučaj je prekretnica za pokret #MeToo koji je inspirirao žene širom svijeta da progovore o zlostavljanjima koja su doživjela od moćnih muškaraca. Weinstein je poznat po filmovima kao što su "Engleski pacijent" i "Zaljubljeni Shakespeare".

Više od 80 žena, uključujući poznate glumice, optužilo ga je za seksualna uznemiravanja počinjena zadnjih desetljeća. On sve optužbe odbacuje i tvrdi da su žene pristale na spolne odnose. Tužitelji su ga tijekom suđenja prikazivali kao serijskog predatora koji je manipulirao ženama obećavajući im da će im otvoriti vrata u svijetu filma, mameći ih u hotelske sobe i privatne apartmane gdje bi ih potom napadao.

Mann je kazala da je on bio poput "dr. Jekylla i g. Hydea", šarmantan u javnosti, ali često zastrašujuće bijesan kada su bili sami. Weinstein je optužen za seksualne napade i u Kaliforniji, a deseci žena podnijeli su protiv njega i građanske tužbe.