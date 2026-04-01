REALITY SHOW

Evo tko je napustio 'Survivor' nakon dramatičnog obrata: 'Tako je sudbina odlučila'

Foto: Nova TV
1/9
VL
Autor
Vecernji.hr
01.04.2026.
u 00:00

Umjesto očekivanog raspleta, uslijedio je veliki preokret, oba su plemena morala javnim glasovanjem odmah nominirati po dvoje članova za eliminacijsku borbu. Žuti tim ponovno je odabrao Stipu i Iana, dok je zeleni izglasao Stefana i Dunju, čime je dan iznenada dobio potpuno novu dinamiku.

Žuto pleme u Survivoru nastavilo je dominaciju pobjedom na poligonu, no dan je obilježio iznenadni preokret s nominacijama za eliminaciju. U konačnoj eliminacijskoj borbi između Stipe i Dunje, Dunja je bila uspješnija, a Stipe Šunić je ispao iz Survivora, emotivno se oprostivši i zahvalivši na iskustvu.

Žuto pleme nastavilo je pobjednički niz u igri na dugom i zahtjevnom poligonu te osvojilo vrijednu nagradu: burek, jogurt i gazirano piće, potvrdivši svoju trenutačnu dominaciju. U završnici izazova Vanesa je donijela odlučujući bod te završila igru rezultatom 5:2. Slavlje žutih dodatno je naglasilo njihovo samopouzdanje i energiju. S druge strane, u zelenom plemenu zavladali su pad energije, tišina i rastuća napetost.

Uoči dvoboja Stipe je smireno poručio, odgovarajući na pitanje osjeća li strah: „Ni najmanje”, a Ian je kratko priznao: „Navikao sam se.” Dunja je najavila neizvjesnost riječima: „Bit će napeto”, dok je Stefan ostao samouvjeren: „Osjećam se sjajno i mislim da će borba biti zaista dobra.”

U prvim dvobojima Ian je bio bolji od Stipe, a Stefan od Dunje, čime su Ian i Stefan osigurali ostanak. Odluka je pala u završnom obračunu u kojem je Dunja pokazala smirenost i preciznost te preokrenula situaciju u svoju korist. Stipe je time završio svoj put u Survivoru, a na oproštaju je emotivno zaključio. „Tako je sudbina odlučila. Zahvalan sam na sve lekcije koje sam s ovim ljudima stekao, na iskustvu koje mi je omogućio Survivor“, rekao je Stipe za kraj.

Nenadani obrat i emotivan oproštaj potvrdili su koliko je dinamika natjecanja nepredvidiva, a koji će se još preokreti događati ne propustite pogledati u sljedećoj epizodi Survivora.

Ključne riječi
televizija Nova TV reality show Survivor showbiz

Amanda Peet
SRUŠIO JOJ SE SVIJET

Slavna glumica opisala borbu s teškom bolesti i otkrila što joj je bilo najteže: 'Nikad nije savršen trenutak'

Suočena sa zadatkom da kćerima Frances (19) i Molly (15) te sinu Henryju (11) kaže da im je majka bolesna, glumica je potražila stručnu pomoć. Priznala je da se morala prvo sama pribrati prije nego što ih je uključila u svoju borbu. "Najteži dio bio je shvatiti da ništa nije sigurno i da nikada neće postojati savršen trenutak za takav razgovor", izjavila je Peet

