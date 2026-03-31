MIRNIJI ŽIVOT

Filipa iz 'Zabranjene ljubavi' povukla se iz javnosti: Evo što danas radi i zašto je više ne gledamo na televiziji

31.03.2026.
u 21:00

Nakon velikog televizijskog uspjeha svjesno se povukla iz medijskog fokusa. Iako joj taj period budi lijepe uspomene, ističe kako joj slava nikada nije bila prioritet, pa se prirodno okrenula kazalištu koje joj je omogućilo mirniji život i posvećenost glumačkom zanatu

Lekciju o tome da srce nije od kamena, na teži su način usvojili Danijel i Petra, nesretno zaljubljeni brat i sestra u kultnim epizodama prve hrvatske sapunice. Riječ je, naravno, o "Zabranjenoj ljubavi". Ova telenovela započela je s emitiranjem 25. listopada 2004. godine, a tijekom četiri sezone snimljeno je impresivnih 805 epizoda.

Serija je obilovala dramatičnim obratima i nevjerojatnim zapletima, a mnogi glavni glumci i danas su prepoznatljivi po ulogama koje su tumačili. Međutim, osim protagonista, gledatelji pamte i sporedne likove koji su često bili katalizatori novih dramatičnih situacija. Među njima se ističe fatalna Filipa, koju je utjelovila Maja Nekić, svestrana hrvatska glumica. Unatoč brojnim ulogama i projektima, Maja je široj javnosti ostala u sjećanju prvenstveno po nastupu u 'Zabranjenoj ljubavi'. Danas na Instagramu ima oko 700 pratitelja, gdje dijeli fotografije svog trenutnog izgleda. I dalje je plavokosa, a često ističe svoju dobru fizičku formu.  Sada je za Net.hr otkrila što radi nakon serije. 

Nakon velikog televizijskog uspjeha svjesno se povukla iz medijskog fokusa. Iako joj taj period budi lijepe uspomene, ističe kako joj slava nikada nije bila prioritet, pa se prirodno okrenula kazalištu koje joj je omogućilo mirniji život i posvećenost glumačkom zanatu. Danas je Maja članica ansambla Zagrebačkog kazališta lutaka, gdje je pronašla novi izazov u oživljavanju lutaka, što smatra specifičnom vještinom drugačijom od klasične glume.

Posebno uživa u radu s kolegama iz ZKL-a i nastupima pred djecom, čiju iskrenost i neposredne reakcije iznimno cijeni. Što se tiče povratka na male ekrane, Maja je zadovoljna trenutnim kazališnim ritmom i nema planova za nove televizijske projekte, osim ako se u budućnosti ne pojavi nešto iznimno zanimljivo. "Zadovoljna sam trenutnim ritmom u kazalištu i nemam potrebu forsirati povratke na ekran. Televizija je bila važno iskustvo, ali sada su mi prioriteti drugdje. Ako se nekad pojavi projekt koji bi mi se učinio zanimljivim, tko zna, ali trenutno nemam takvih planova" zaključila je. 

