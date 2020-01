Progovorila žrtva slavnog producenta: 'Nevjerojatno je da nešto tako ružno i mračno može postojati'

Jasmine Lobe, jedna od žena koje su optužile moćnog hollywoodskog producenta Harveya Weinsteina za seksualno napastovanje, u razgovoru za BBC progovorila je zašto je jedna od onih koja je prekinula šutnju i progovorila o tome kako se osjeća.

Weinsteinu ovog tjedna počinje suđenje, a optužilo ga je više od 20 žena. Weinstein se pravda kako se svaki put radilo o dobrovoljnom sekusalnom aktu, a s nekim od žrtava uspio se i nagoditi izvan suda.

Foto: REUTERS

– Nadam se da će pravda biti zadovoljena, ne samo zbog Weinsteinovih žrtava nego zbog svih žrtava. Znate kako svi čekaju ovo suđenje. Bila sam jedna od žena koje su otišle u njegovu hotelsku sobu. Želim kazati kako bez obzira na sve, ako je žena došla u nečiju hotelsku sobu, to mu ne daje za pravo da je seksualno napastuje. Ako ga ne proglase, krivim mnoge njegove žrtve, kao i sve žrtve seksualnog napastovanja bit će povrijeđene – kazala je Lobe dodajući kako će ih, ako Weinstein ne bude proglašen krivim, boljeti jer znaju da su povrijeđene, a ništa se nije dogodilo. Zbog toga se nada kako će sud donijeti pravu odluku.

Lobe je u razgovoru i uputila poruku svim napastovanim ženama. – Ne trebate se sramiti jer su vas seksualno napastovali. Sramiti se treba onaj koji je to napravio. I zato svaki put kad se susretnem s drugim ženama koje su to prošle, osjetim veliku ljubav prema njima. Nevjerojatno je da nešto tako ružno i mračno može postojati. Mi smo to preživjele i zato smo prave ratnice – kazala je Lobe.