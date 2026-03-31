GLUMAČKA IKONA

VIDEO Angeline Jolie šokirala fanove novim izgledom, pljušte zabrinute reakcije: 'Nešto joj se dogodilo'

2025 Toronto International Film Festival (TIFF)
Foto: MARK BLINCH/REUTERS
Vecernji.hr
31.03.2026.
u 19:30

O njenom izgledu u prošlosti su pričali i plastični kirurzi, koji su usporedbom starijih fotografija i onih s početka karijere zaključili da je zvijezda operirala nos, što sama Jolie nikad nije potvrdila

Angelina Jolie, glumica koja cijeli svoj život predstavlja ideal ženske ljepote, posljednjih godina sve rijeđe se pojavljuje na crvenom tepihu. Prilika za novi javni nastup pojavila se u Šangaju, gdje je održan događaj brenda Tom Ford čije je Jolie zaštitno lice. Slavna glumica zasjala je u elegantnoj haljini boje slonovače, a na usne je stavila upečatljivi jarko crveni ruž. 

Angelina je pozirala fotografima u društvu novog kreativnog direktora brenda i dizajnera Haidera Ackermanna. Iz priloženog videa vidljivo je da se dvojac sjajno provodio, izmjenjujući prijateljske zagrljaje i dodire. Hollywoodska zvijezda kasnije se obratila medijima: - Toliko sam zahvalna što sam ovdje. Šteta što nemam više vremena i jedva se čekam vratiti - poručila je glumica.

Međutim, nisu sve reakcije na najnoviji javni nastup Angeline Jolie bile pozitivne. Štoviše, u komentarima na objavljeni video fanovi izražavaju zabrinutost zbog njezinog izgleda. - "Nešto joj se dogodilo s očima, izgleda kao da je na lijekovima", "Izgleda potpuno iscrpljeno", "Svaka joj čast što ju to ne spriječava da se druži u javnosti i fotografira. Ona je jedna snažna žena. Nadam se da će se oporaviti", "Nešto nije u redu s njom", "Definitivno je na nečemu", "Što joj je s licem?" - samo su neki od komentara koji su prikupili tisuće oznaka "Sviđa mi se".

Inače, glumica nikad nije javno progovorila o estetskim zahvatima i je li ih radila, a obožavatelji sumnjaju da se podvrgnula faceliftingu. Spominje se i pretjerivanje s ubrizgavanjem hijaluronskih filera u jagodice i bradu zbog postizanja oštrijih linija lica. Mnogi nagađaju da je Jolie koristila i botoks za izglađivanje bora na čelu i oko očiju. O njenom izgledu u prošlosti su pričali i plastični kirurzi, koji su usporedbom starijih fotografija i onih s početka karijere zaključili da je zvijezda operirala nos, što sama Jolie nikad nije potvrdila.

PR
prvenstveno
20:03 31.03.2026.

Izgleda kao Burtonova Corps bride

