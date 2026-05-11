Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 205
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#PROJEKT PANTHEON
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
POSEBAN DAN

Hamed Bangoura objavio rijetku obiteljsku fotografiju i supruzi uputio emotivnu posvetu: 'Slučajnosti ne postoje'

Zagreb: Hamed Bangoura, osniva? politi?ke platforme Alternativa 101
Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
1/6
VL
Autor
Vecernji.hr
11.05.2026.
u 20:30

- Možda nisam uvijek bio vrijedan tvoje ljubavi, Kristina moja… ali trudio sam se. Bog zna da jesam. Jesam li uspio biti dobar muž? Ne znam, ali zahvaljujući tebi, možda sam ipak uspio biti dobar otac, napisao je Hamed

Bivši televizijski voditelj, a sadašnji poduzetnik Hamed Bangoura (59) na Facebooku je supruzi Kristini čestitao rođendan, a  uz čestitku je objavio i fotografiju na kojoj Kristina pozira uz njihove kćeri Zaru (25) i Hayu (21).  - Slučajnosti ne postoje, pa tako ni u ovoj priči. Moja majka je prije točno 62 godine brodom otišla u Afriku, prema ljubavi svog života, iz grada koji teče. Grada u kojem ću i ja 30 godina kasnije pronaći svoju ljubav. Naravno, govorim o Rijeci. Danas, 32 godine kasnije, rođendan je jedne posebne žene koja već 32 godine trpi jednog osebujnog lika. Žene koja ne bježi od problema. Koja stoji iza svog čovjeka i vjeruje u njegove snove. A ti snovi nekad vode do vrha, a nekad ravno u zid. I tako u krug. Žene koja mu je rodila i odgojila dvije jednako tako snažne kćeri. Cure za koje znam da će jednog dana, baš poput svoje majke, stajati uz ljude vrijedne njihove ljubavi, napisao je Hamed uz fotografiju. 

- Možda nisam uvijek bio vrijedan tvoje ljubavi, Kristina moja… ali trudio sam se. Bog zna da jesam. Jesam li uspio biti dobar muž? Ne znam, ali zahvaljujući tebi, možda sam ipak uspio biti dobar otac. A kakva si majka dovoljno govori intervju i slike koje danas izlaze. Tko pročita, sve će mu biti jasno. To se ne može glumiti. To ili imaš ili nemaš. Sretan rođendan, draga moja Kristina Jakovac Bangoura. Sreće, zdravlja, ljubavi i svega što sama sebi želiš. Zaslužila si. I to ću potvrditi pred svakim. Pa ako treba i pred samim crnim vragom, napisao je Bangoura. 

FOTO Grupa LELEK zasjala na Tirkiznom tepihu Eurosonga, pogledajte kako je bilo
Zagreb: Hamed Bangoura, osniva? politi?ke platforme Alternativa 101
1/99

Ljubavna priča Hamed Bangoura i njegove supruge Kristina Jakovac jedna je od onih rijetkih priča koje su kroz godine ostale stabilne, nenametljive i iskrene. Njihova veza započela je još dok je Kristina gradila uspješnu manekensku karijeru, a Hamed bio jedno od poznatijih televizijskih lica u Hrvatskoj. Iako su dolazili iz svijeta medija i mode, svoju su ljubav od početka gradili daleko od velikih skandala i pretjeranog eksponiranja.

Nakon dugih osam godina veze odlučili su svoju ljubav okruniti brakom. Upravo ta činjenica govori koliko im je bilo važno međusobno povjerenje i stabilnost prije nego što su zajedno krenuli u obiteljski život. U braku su dobili dvije kćeri, Zaru i Hayu, koje su postale središte njihova života i najveći ponos obitelji Bangoura.

Kroz godine Hamed je često javno govorio koliko cijeni supruginu podršku. U emotivnoj objavi povodom godišnjice braka priznao je kako „nije lako biti s osobom poput njega“, ističući da su prošli mnogo izazova, ali uvijek uz međusobno poštovanje i čuvanje jedno drugome leđa. Upravo ta iskrenost i spremnost na kompromis mnogima su pokazali zašto njihov brak traje više od dva desetljeća.

Miroslav Škoro otkrio zašto mu u biografiji piše da je Hrvat i katolik, evo što je poručio

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

storyeditor/2026-05-08/simlesa1.jpg
U SRCU DIVLJINE

Bruno Šimleša izdao je knjigu pothvatu života: 'Divlji ljudi' su veći problem od divljih životinja'

Ima bezbroj situacija i naravno da sam imao dosta susreta s divljim životinjama, ali slušao sam mnogo iskusnije i pametnije od sebe što raditi da se smanji šansa za susretom, a i što napraviti kada do njega ipak dođe. I naravno da nije ugodno vidjeti medvjeda (prvi je bio samo nekoliko metara od mene), ali ako se držiš svih pravila, trebalo bi sve biti u redu, kazao nam je Šimleša

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!