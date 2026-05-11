Hamed Bangoura objavio rijetku obiteljsku fotografiju i supruzi uputio emotivnu posvetu: 'Slučajnosti ne postoje'

Bivši televizijski voditelj, a sadašnji poduzetnik Hamed Bangoura (59) na Facebooku je supruzi Kristini čestitao rođendan, a uz čestitku je objavio i fotografiju na kojoj Kristina pozira uz njihove kćeri Zaru (25) i Hayu (21). - Slučajnosti ne postoje, pa tako ni u ovoj priči. Moja majka je prije točno 62 godine brodom otišla u Afriku, prema ljubavi svog života, iz grada koji teče. Grada u kojem ću i ja 30 godina kasnije pronaći svoju ljubav. Naravno, govorim o Rijeci. Danas, 32 godine kasnije, rođendan je jedne posebne žene koja već 32 godine trpi jednog osebujnog lika. Žene koja ne bježi od problema. Koja stoji iza svog čovjeka i vjeruje u njegove snove. A ti snovi nekad vode do vrha, a nekad ravno u zid. I tako u krug. Žene koja mu je rodila i odgojila dvije jednako tako snažne kćeri. Cure za koje znam da će jednog dana, baš poput svoje majke, stajati uz ljude vrijedne njihove ljubavi, napisao je Hamed uz fotografiju.

- Možda nisam uvijek bio vrijedan tvoje ljubavi, Kristina moja… ali trudio sam se. Bog zna da jesam. Jesam li uspio biti dobar muž? Ne znam, ali zahvaljujući tebi, možda sam ipak uspio biti dobar otac. A kakva si majka dovoljno govori intervju i slike koje danas izlaze. Tko pročita, sve će mu biti jasno. To se ne može glumiti. To ili imaš ili nemaš. Sretan rođendan, draga moja Kristina Jakovac Bangoura. Sreće, zdravlja, ljubavi i svega što sama sebi želiš. Zaslužila si. I to ću potvrditi pred svakim. Pa ako treba i pred samim crnim vragom, napisao je Bangoura.

Ljubavna priča Hamed Bangoura i njegove supruge Kristina Jakovac jedna je od onih rijetkih priča koje su kroz godine ostale stabilne, nenametljive i iskrene. Njihova veza započela je još dok je Kristina gradila uspješnu manekensku karijeru, a Hamed bio jedno od poznatijih televizijskih lica u Hrvatskoj. Iako su dolazili iz svijeta medija i mode, svoju su ljubav od početka gradili daleko od velikih skandala i pretjeranog eksponiranja.

Nakon dugih osam godina veze odlučili su svoju ljubav okruniti brakom. Upravo ta činjenica govori koliko im je bilo važno međusobno povjerenje i stabilnost prije nego što su zajedno krenuli u obiteljski život. U braku su dobili dvije kćeri, Zaru i Hayu, koje su postale središte njihova života i najveći ponos obitelji Bangoura.

Kroz godine Hamed je često javno govorio koliko cijeni supruginu podršku. U emotivnoj objavi povodom godišnjice braka priznao je kako „nije lako biti s osobom poput njega“, ističući da su prošli mnogo izazova, ali uvijek uz međusobno poštovanje i čuvanje jedno drugome leđa. Upravo ta iskrenost i spremnost na kompromis mnogima su pokazali zašto njihov brak traje više od dva desetljeća.