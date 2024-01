Halid Bešlić stiže u varaždinsku Arenu 31. ožujka!

260 DANA

Jakov Sedlar snima film o Domovinskom ratu, glumit će svjetski poznata imena

Sedlar smatra da je to bolje i za film jer je autorima bitno da se on prikazuje i izvan Hrvatske. Napominje također da je to prvi tako veliki film koji se financira privatnim novcem. Dosad je prikupljeno 2,35 milijuna eura, što je dovoljno za dobru produkciju s izvrsnim britanskim glumcima, poručio je Sedlar.