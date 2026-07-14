FOTO Haaland opet užario internet! Nikome nije jasno zašto je izabrao baš ovaj bizarni suvenir iz Amerike

Iako je Norveška eliminirana s muškog Svjetskog prvenstva nakon četvrtfinalnog poraza od Engleske proteklog vikenda, teško je osporiti da je Erling Haaland ostao (viralna) zvijezda turnira. Zapravo, nakon što je Haaland privukao pozornost gospodskom izjavom o ponovnoj izgradnji norveškog nogometnog programa, po povratku sa Svjetskog prvenstva u ponedjeljak uslijedio je bizaran potez. Kamere su snimile Haalanda kako izlazi na pistu u Norveškoj držeći prepariranog rakuna pričvršćenog na dasku, na kojoj se nalazi i lažna boca alkohola.

It followed me home 🦝🤣 pic.twitter.com/IwMhgv0CAb — Erling Haaland (@Erling) July 13, 2026

Kako se Haaland našalio na svom X profilu, plišana životinja ga je "pratila do kuće". Za one znatiželjne, istražitelji s mreže X zaključili su da je Haaland vjerojatno kupio "Whiskey Raccoona" u trgovini Wild Bill's Western Store u Dallasu, koji košta oko 650 eura. Haaland je inače napadač Manchester Cityja, a nakon odmora trebao bi biti spreman za početak sezone Premier lige sredinom kolovoza. Što se tiče reprezentativnih obveza, njegov sljedeći nastup za Norvešku, pod uvjetom da se kvalificiraju, vjerojatno će biti na Europskom prvenstvu 2028. godine, koje će se održati u Engleskoj, Škotskoj, Walesu i Irskoj.

Podsjetimo, tijekom Svjetskog prvenstva 2026. godine, dok su sve oči bile uprte u Erlinga Haalanda, jednog od najvećih nogometnih talenata današnjice, dogodio se trenutak koji je na trenutak zasjenio čak i njegovu zvjezdanu pojavu. Naime, nakon prošle utakmice norveške reprezentacije na Instagramu su se pojavile fotografije na kojima Erling pozira s obitelji.

Pored gorostasnog napadača stajala je njegova starija sestra Gabrielle Braut Haaland. Društvene mreže su eksplodirale u nekoliko minuta. Korisnici diljem svijeta nisu mogli ne primijetiti nevjerojatnu fizičku sličnost između brata i sestre, a ubrzo su se proširili duhoviti komentari i usporedbe, nazivajući je "Haalandovom blizankom" i njegovom "ženskom verzijom". Ono što je trebao biti tek usputan kadar postalo je jedan od najviralnijih trenutaka cijelog prvenstva, potaknuvši globalnu znatiželju o ženi koja je do tada uspješno živjela izvan dosega medijske pompe.

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No tko je zapravo Gabrielle Braut Haaland? Rođena 9. siječnja 1998. godine, dvije je godine starija od svog slavnog brata i, za razliku od njega, odabrala je život daleko od glamura i medijskih naslovnica. Dok Erling obara rekorde na travnjacima diljem Europe, Gabrielle je svoju profesionalnu karijeru izgradila u Norveškoj, gdje radi kao zdravstvena djelatnica. Iako je nakon viralnog trenutka njezin profil na Instagramu, gdje je prati više od 177 tisuća ljudi, dobio na popularnosti, on i dalje ostaje odraz njezina mirnog i privatnog života. Na njemu dijeli uglavnom obiteljske trenutke i fotografije s putovanja, ali bez namjere da gradi karijeru influencerice.