Gubili su kilograme zajedno i zaljubili se: Ovi parovi upoznali su se u 'Životu na vagi'

U showu "Život na vagi" kandidati iz naše priče prijavili su se kako bi se riješili viška kilograma i stvorili zdrave životne navike, a na kraju im je show, uz ogromnu sreću zbog gubitka viška kilograma, donio sreću i na ljubavnom planu. U tjednima i mjesecima u kojima su napornim treninzima vraćali tijelo u formu neki od kandidata jako su se zbližili i njihova prijateljstva do kraja showa prerasla su u ljubav.

Neke od tih ljubavnih priča aktualne su i danas, a neki parovi odlučili su krenuti svatko svojim putem. Pobjednik prve sezone showa Ivan Krolo svoju je ljubav pronašao na snimanju ovog RTL-ova showa i tijekom te prve sezone zaljubio se u producenticu showa Ivanu Šimac. Ovaj par je zajedno nakon što su se upoznali i zaljubili u showu, a zbog ljubavi se Ivan Krolo preselio iz Splita u Zagreb. U drugoj sezoni showa Amorova strelica pogodila je Doriana Crnkovića i Ivanu Stapić.

– Ivana mi se već u showu počela sviđati, ali tamo se ništa nije dogodilo, nego kada smo izašli. Našli smo se, pričali i shvatili da smo stvoreni jedno za drugo. Zajedno smo vježbali, hodali po Marjanu, hodali po Jarunu, vozili bicikle, a po danu smo prehodali minimalno po 20-30 km – ispričao je Dorian koji je bio pobjednik druge sezone showa. Par svoju vezu još uvijek održava na relaciji Zagreb – Split, i dalje su jako sretni i zaljubljeni.

Ljubav u showu dogodila se i u trećoj sezoni između Filomene Roglić i Marka Kregara, ali ta priča nije potrajala, a svoju ljubavnu vezu otkrili su pred kamerama RTL-a. Kada je Filomena ispala iz showa, prišao joj je Marko i poljubio ju je. Nakon što je i Marko napustio show, nastavili su svoju romansu, ali uskoro su shvatili da njihov odnos bolje funkcionira na prijateljskoj razini i prekinuli su.

Sara Sitarić i Marino Marušić zaljubili su se u četvrtoj sezoni showa i Sara je redovito iz Ladimirevaca putovala u posjet Marinu u Zadar. Godine 2020. objavila je kako je njihovoj romansi došao kraj.

– Ne bih to previše komentirala, ali da, mogu vam potvrditi da je vezi došao kraj prije tri tjedna kad sam bila kod Marina i kad sam prekinula vezu. Vrijednosti su nam se razišle, moj fokus je sad maksimalno na faksu, a on je odabrao neke druge puteve koji ga uveseljavaju i zato sam osjećala da je ispravna stvar prekinuti taj odnos – rekla je Sara ovog kolovoza.

Ovaj show sreću je donio i jednom kandidatu sezone koja je upravo završila. Novi par su natjecatelj pete sezone Dominik Kračun i Ana Žderić koju smo gledali u prošloj sezoni.

– Prvo smo se dopisivali preko Instagrama i pričali o ''Životu na vagi'' nakon čega smo krenuli na kave i tako se počeli sve više družiti i razgovarati o svojim životima. Jako sam sretna što sam pronašla osobu sličnu sebi i što imam pokraj sebe divnu osobu koja me potpuno razumije. Zaista je divan i poseban. Apsolutno smo jedno drugome podrška i jedno drugome motiv da nastavimo dalje sa zdravim načinom života. Nažalost, ne vježbamo još zajedno radi obaveza i posla, ali imamo u planu krenuti jer zajedno smo jači – kaže Ana.

Osim fizičkog izgleda, show je promijenio i ljubavni život pobjedniku pete sezne, Mateju Petroviću. Naime, od samoga početka šuškalo se kako se Matej, zvan Bubi, zaljubio u asistenticu producenta showa Anju Glavaš, ali on to nije htio komentirati niti potvrditi sve do prošlog Božića kada je objavio prvu zajedničku fotografiju s Anjom na Instagramu. Sretni par vjenčao se prošle godine u kolovozu, a postali su i roditelji.

