Grupa Toto podsjetila nas je zašto toliko volimo rock glazbu

Čekanje se isplatilo! Nakon punih 40 godina karijere Toto - jedna od najpoznatijih rock grupa svih vremena - konačno je nastupila u Hrvatskoj, i na dvosatnom koncertu u zagrebačkom Domu sportova pred 5000 ljudi odsvirala 25 svojih najvećih hitova. Bio je to pravi koncert za rock sladokusce, a u publici su se našli i brojni domaći glazbenici - od Jurice Pađena, Branimira Mihaljevića, Giuliana, članova grupe Buđenje i Parni Valjak, pa do Massima i dive Josipe Lisac.

Joseph Williams, Steve Porcaro, Steve Lukather i David Paich uz prateći bend fenomenalno zvuče uživo. Teško je izdvojiti ikog od njih - od moćnog Williamsovog glasa, preko briljantnih Lukatherovih solaža na gitari, pa do Porcarovih i Paichevih dionica, Toto je ukomponiran u zadivljujuću cjelinu. Dok je Lukather već bio u Zagrebu, Paichu je bilo posebno emotivno, jer mu je pokojni djed rođen u Splitu.

- Kladim se da ovdje večeras ima mojih rođaka - rekao je Paich.

Koncert je bio podijeljen u tri dijela - dva električna i akustični. Oduševljenje je odmah izazvala druga pjesma, veliki hit “Hold The Line”, a sami članovi Tota bili su pomalo iznenađeni jer je hrvatska publika s njima pjevala od početka do kraja.

Čuli smo i nove pjesme poput “Alone” i “Spanish Sea”, koje su se našle na aktualnoj kompilaciji “40 Trips Around The Sun”, ali i hitove poput “Rosanna” i “I Will Remember”.

Drugi, akustični dio koncerta bio je “Storytellers”, odnosno priče o nekim od najpoznatijih pjesama koje su napisali članovi grupe. Primjerice Porcaro je kazao kako je pjesmu “Human Nature” napisao kad mu se kći vratila iz škole i rekla da ju je udario jedan školski kolega. Ta se pjesma kasnije našla na kultnom “Thrilleru” Michaela Jacksona.

Ni treći dio koncerta nije bio manje zanimljiv. “Angela”, tema iz filma “Dina”, pa do obrade Beatlesa “While My Guitar Gently Weeps”. Ipak, kraj je pripao najprepoznatljivijoj pjesmi u njihovoj karijeri, legendarnoj “Africi”. Ne morate voljeti glazbu, ne morate voljeti Toto, ali kad čujete prve ritmove “Africe” znate koja je to pjesma i već počnete lagano cupkati. Ako ništa drugo, barem zbog toga se isplatilo večeras doći u Dom sportova!