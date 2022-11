Grdović otkrio zašto je šeik iz Emirata poslao privatni zrakoplov i doveo u Abu Dhabi

Pjevač Mladen Grdović (64) proteklih dana na društvenim mrežama hvalio se svojim boravkom u Ujedinjenim Arapskim Emiratima u koje je otišao na poziv bogatog šeika i uživao u VIP tretmanu poput prave svjetske zvijezde. A što stoji iza njegovog posjeta Emiratima zadarski pjevač sada je otkrio medijima.

- Vratio sam se iz Abu Dhabija. Pozvan sam preko nekih koji me dugo traže - šeik Kalif s obitelji, koji slušaju moju muziku, moje pjesme i napokon je poslije dvije godine došao do mene. Uvijek se u njegovom uredu u najvišem neboderu na svijetu, kad on ulazi, moraju slušati moje pjesme. Najviše voli 'Dalmatinac sam', zna i malo teksta, pjeva 'Dalmatinac sam, tu sam rođen ja! - otkrio je za IN magazin. Grdović koji je u Dubai otputovao privatnim zrakoplovom koji je šeik poslao po njega i njegov tim.

Foto: Facebook

- U Dubaiju smo spavali, sve smo imali, ništa nam nije falilo. To su krasni ljudi, fini, kulturni, osiguranje, ništa nam nije falilo, ni cijeloj mojoj grupi - istaknuo je glazbenik koji je u Abu Dhabiju pjevao na brodu šeika iz Emirata u povodu slavlja kraja sezone Formule 1.

A za nešto više od mjesec dana Grdović će se, kako najavljuje, ponovno vratiti u Emirate. - Vjerojatno ću i za novu godinu biti kod Kalifa za doček. Doći će njegov avion i s kompletnom grupom ću ići kod kalifa, ali ovaj put će biti u hotelu, a ne na brodu - kazao je Grdović.

U Emiratima se Grdović susreo i s nekadašnjim kapetanom Reala Michelom Salgadom. - Salgado me strašno iznenadio, bio je prvi bek svijeta i gospođa i cijela njegova obitelj je bila. Bili su i neki glumci koji meni nisu poznati, ali nisam uspio vidjeti jer sam puno pjevao - kazao je Grdović.

