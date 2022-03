Grašin kum samo zbog Danijele Martinović je iz Slovenije stigao u Zagreb: Moramo podržati važne trenutke

O koncertu koji je Danijela Martinović održala u dvorani Vatroslav Lisinski, a koji je bio rasprodan, još uvijek se priča i njezini obožavatelji na društvenim mrežama i dva dana poslije objavljuju video snimke s koncerta kojim je splitska pjevačica obilježila 30 godina glazbene karijere i koncert je nazvala "Otvoreno srce".

- Prvi puta u svom životu i karijeri doživjela sam trenutak u kojem ne poznajem riječi za opisati čaroliju koja se dogodila sinoć... Koncert sam nazvala Otvoreno srce jer to je ono što sam željela prenijeti ljudima, ali nisam ni slutila da će pokrenuti takvu lavinu emocija. To nije bio koncert, to je sinoć - postao put. - poruka je koju je Danijela napisala kao zahvalu svima koji su je podržali. U publici je u Lisinskom bio i slovenski chef Tomaž Kavčič koji je s Danijelom prijatelj već 27 godina, a isti toliki period je prijatelj i s njezinim bivšim Petrom Grašom.

- Došao sam iz Slovenije samo zbog koncerta, uvijek moramo podržati te bitne trenutke, a ovo je bio veliki trenutak. I 27 godina poznanstva stvarno nije kratki vijek, ali kao da sam ju upoznao jučer. Danijela je uvijek ista - otvorena, slatka i duhovita i kakva je na pozornicu takva je i u stvarnom životu - ispričao je Tomaž za IN magazin. Nedavno je bio prisutan i u važnom životnom trenutku za Petra Grašu i u Splitu je bio jedan od tri Grašina vjenčana kuma.

VIDEO Emisija Doba uskoka nominirana je za Večernjakovu ružu: "Reakcija publike je sjajna"