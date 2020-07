Goga se ljutito osvrnula na bezobrazne komentare: 'Trudnoća je više od velikog trbuha!'

Bivša sudionica sociološkog eksperimenta "Brak na prvu" Gordana Marelli koja je naposlijetku završila u vezi sa "nesuđenim" sudionikom Adamom Kromerom u iščekivanju je prinove koja treba stići vrlo brzo. Međutim, Gogi nije lako u visokoj trudnoći, a na svakodnevnoj bazi susreće se i s nesusretljivosti sugrađana zbog čega je imala potrebu napisati poduži osvrt na Instagramu.

- Trudnice imaju prednost! - započela je Marelli objavu nakon koje je uslijedio val kometnara gdje su žene iznosile slična iskustva.

- Piše to na više mjesta, međutim u praksi trudnicu ne propusti skoro pa nitko...ja u svojih 8 mjeseci trudnoće mogu na prste jedne ruke nabrojati kad me netko pustio preko reda. No danas se dogodio i korak više. Bila sam u banci, pao im je sustav, nekoliko ljudi je čekalo da prorade. Otišla sam na šalter (preko reda) trebala mi je samo informacija, no kad sam već tamo službenica je rekla da će mi izmijeniti podatke. Na izlasku iz banke sam slušala komentare koji je to bezobrazluk i zašto nisam stala u red i čekala. Znači vrući ljetni dan, s trbuhom do zuba...ne da vas neće pustiti, nego će vas još i izvrijeđati, ako niste čekali u redu. Ljudi moji, trudnoća je puno više od samo velikog trbuha koji se vidi...neću sad pisati koje se promjene u tijelu događaju, ali vjerujte teško je i samo disati, pogotovo po vrućini, a 10 min stajanja je kao cijela vječnost. Kad smo prestali gledati oko sebe i imati malo obzira prema starijima, trudnicama, invalidima...? Zar je stvarno toliko teško nekome pridržati vrata, pričekati s liftom, ustupiti sjedeće mjesto, reći hvala, ili pustiti ga ispred? - zapitala se na kraju Goga koja kasniej ovog ljeta očekuje sina s odabranikom iz showa Adamom Kromerom.

Uvelike se pripremaju za zadatak roditeljstva, ali muči ih koje ime nadjenuti sinu.

- Smislila sam ja 15 imena za curicu... I sad smo u problemu. Tako da još razmišljamo - izjavila je Goga nedavno, a u pomoć su joj pristigli s idejama za ime njezini pratitelji.

Foto: Instagram

Međutim, nisu joj olakšali jer se našla u novoj višestrukoj slatkoj dilemi.

Adam i Gordana odbrojavaju vrijeme do dolaska prinove na svijet. Par koji se upoznao u showu ''Brak na prvu'' vrijeme proveli su neko vrijeme u Omišu, a dosad su posjetili Baranju i odsjeli kod Adamove obitelji dok su u Zagrebu nedavno uredili stan na Šestinama. Gordana je nedavno odgovarala na pitanja fanova putem Instagrama te otkrila koliko se udebljala i kako se slažu njezin sin iz prvog braka i Adam. Rekla je kako je zasad u trudnoći dobila devet kilograma i kako joj je termin poroda u kolovozu. Na pitanje zašto na društvenim mrežama ne objavljuje fotografije svog sina i Adama rekla je: "To dosta ljudi pita, a odgovor je – ni prije showa nisam objavljivala njegove slike, sin voli svoju privatnost, a ja to poštujem i ne želim ga izlagati ni javnosti ni komentarima.

Dodala je kako se sin veseli prinovi iako je sa svojih 16 godina u svom filmu. Rekla je kako ju je malo strah, ali Adam je obećao biti uz nju tijekom poroda. Adam i Goga upoznali su se u showu "Brak na prvu", ali stručnjaci ih u showu nisu spojili kao bračni par. Zaljubili su se nakon showa.

Pogledajte koji su se hrvatski estradnjaci izborili za saborsku klupu!