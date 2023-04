'Glumio sam i na jeziku kojeg ne znam. Čudili su se, a onda sam rekao da se sjetim honorara pa mi ide'

Glumac Pero Juričić (78) proslavio je 50 godina umjetničkog rada i to u maloj dvorani Vatroslava Lisinskog. Pola stoljeća rada obilježio je izvedbom predstave 'Po istinitom događaju' u kojoj nastupa u obliku stand up-a uz mnogo autoironije te govori o raznim temama. Ovaj vid nastupa poznatog glumca, publiku je natjerao na smijeh.

- Nekako se probam praviti kao da se uopće ne trudim da to bude duhovito, nego znam da je ta životna situacija o kojoj govorim već sama duhovita, pa onda što vi to ležernije napravite, što vi to, kako bi rekao, odigrate kao da vam uopće nije stalo da oni reagiraju, e onda tu ih navučete. To je mamac - rekao je glumac za HRT, a tijekom pet desetljeća rada put ga je vodio na Dubrovačke ljetne igre, u ITd s kojim je proputovao pola svijeta, u kazalište lutaka, na film i televiziju. Najmlađi mu pamte glas iz mnogih crtića, a glumio je i na jezicima koje ne poznaje.

- Ne znam njemački, oni su se čudili kako netko može govoriti kao da zna, a ne zna, onda sam ja rekao da se sjetim honorara pa mi onda ide – prisjetio se jedne zgode.

U svojoj obljetničkoj predstavi, stand up komediji "Po istinitom događaju", Juričić govori o glumi i glumcima.

- To su crtice, kao da radite inventuru, nekakvog svoga puta u kazalištu i oko kazališta, i to su uglavnom ti neki detaljčići za koje mislite da su zgodni i zabavni, a i nešto govore, pa sam ja to tako složio jedan mozaik - objašnjava.

- Uletio sam na scenu i u polumraku sletio u gledalište, pa dugo ga ja nisam gledao, onda se onako malo i bojiš, dugo ga nisam vidio na sceni, možda su to sad neke godina, ali kad sam ga vidio - vidio sam da je on još uvijek u dobroj formi i da ne treba imati nikakvu brigu, da se on na toj sceni čvrsto i postojano drži - rekao je njegov sin, također glumac Filip Juričić. O Peri govorili su i drugi kolege.

- On je jedan dobar, dobar glumac, i kazališni čovjek - istaknuo je redatelj Zoran Mužić.

- Nevjerojatan lik, toliko sjajan glumac, fantastičan partner i ono što je meni se posebno urezalo u sjećanje da je Pero glumac koji posebno podržava mlade glumce - istaknuo je predsjednik HDDU-a Ivica Pucar.

- Poznavajući Peru, njemu još 50 ne bi bilo dovoljno da odglumi sve što bi trebao još odglumiti - smatra glumica Mirna Medaković Stepinac.

- Prođe u trenu i nadam se da će to trajati i dalje, nema ljepši život za mene osim kazališnoga - kazao je.

Inače, Peru smo nedavno imali prilike gledati i na malim ekranima i to u seriji 'Metropolitanci' u kojoj je igrao lik Ozrena Katića te se pojavio u četiri epizode, a pamtimo i njegove uloge u drugim poznatim serijama poput ine u 'Crno-bijelom svijetu, Larinom izboru, Stipi u gostima, Zabranjenoj ljubavi i drugima.

VIDEO Žena za kojom su 80-ih uzdisali svi iznenadila je priznanjem da voli žene, a i danas izgleda sjajno