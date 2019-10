Glumica zabranila zaručniku jednog uzvanika na njegovoj momačkoj večeri: 'To nije dobra ideja'

Hollywoodska glumiac Scarlett Johansson otvoreno je priznala kako očekuje da će izgledati momačka zabava njezinog zaručnika, 36-godišnjeg komičara Colina Josta. Naime, nije joj sporna posljednja divlja zabava prije braka, ali ne slaže se s dolaskom Colinovog najboljeg, za kojeg Scarlett tvrdi da radi probleme.

U razgovoru s Jimmyjem Fallonom otkrila je da se ne slaže s dolaskom Micheala Chea, najboljeg Colinovog prijatelja. - O, ne. To nije dobra ideja. Imam osjećaj da ako on dođe, policija će imati puno posla. To stvarno nije dobra ideja - odlučno je govorila voditelju.

Na kraju se našalila i direktno Michaelu obratila kamerama: "Michael, ti ne dolaziš. Znam gdje radiš".

Inače, Che je u rujnu odlučio kako će isplanirati zabavu za najboljeg prijatelja i tada je kod Fallona također rekao kako je "Colin tip koji bi htio da sve bude za vrijeme dana i da Scarlett bude pristuna". Međutim, on ima sasvim drugačiji plan i poručio je da će "biti prljavo". Voditelj je na to rekao da nije upoznat s planom koji je razvio Michael, ali poznavajući njega plan "uključuje gole žene i par razloga za uhićenje".

Inače, par je u vezi već dvije godine, a nakon zaruka u svibnju još nisu odlučili točan datum kad će stati pred oltar. Svoju vezu obznanili su u studenom 2017. godine pojavljivanjem na crvenom tepihu u New Yorku.