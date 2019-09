Vježbala je uloge pred ogledalom dok se ne bi rasplakala, a sada je najplaćenija glumica na svijetu

Službeno je! Crna udovica najplaćenija je glumica u Hollywoodu drugu godinu zaredom. Magazin Forbes uvrstio je Scarlett Johansson na listu najplaćenijih glumica u proteklih godinu dana, a zaradom od nevjerojatnih 56 milijuna dolara, odnosno 368 milijuna kuna, zasjenila je Sofiju Vergaru (44 milijuna dolara) i Reese Witherspoon (35 milijuna dolara).

Talentirana ljepotica poznata je po ulozi Natashe Romanoff u Marvelovu serijalu filmova „Osvetnici“, a posljednji nastavak „Osvetnici: Završnica“ ove godine uvršten je u vrh ljestvice filmova s najvećom zaradom u povijesti. Osvojila je ukupno 42 filmske nagrade, ali broji više 140 nominacija. Rođena i odrasla na Manhattanu u New Yorku u obitelji prepunoj glumaca,

Scarlett Ingrid Johansson od malih je nogu znala da želi biti na kinoplatnima. Otac joj je danski arhitekt, a majka producentica poljsko-ruskog podrijetla. Ima stariju sestru Vanessu koja je također glumica, ali ni blizu popularna kao Scarlett. Tu su i stariji brat Adrian te brat blizanac Hunter, a prema pisanjima stranih medija, Scarlett je kao sedmogodišnjakinja doživjela pravi slom nakon što je jedan od njezine braće dobio ugovor s agencijom.

Foto: Profimedia

Danas je ona najpoznatija u obitelji i na crvenom tepihu često se pojavljuje s bratom Hunterom koji se relativno brzo povukao iz svijeta glume, već kao dijete, a kao mladić politički se aktivirao i sudjelovao o kampanji Baracka Obame 2008. Ona je nastavila biti marljiva, a često je vježbala ispred ogledala izraze lica dok samu sebe ne bi rasplakala ugledajući se pritom na Judy Garland. Kad je imala 13 godina, roditelji su joj se rastali, ali na sva pitanja o djetinjstvu i toj temi u intervjuima Scarlett odgovara da je za nju taj period bio savršeno normalan ističući i kako su njezini roditelji oduvijek bili puni podrške za njezin odabir karijere. Vrlo često vrijeme je provodila s bakom s mamine strane Dorothy Sloan smatrajući je najboljom prijateljicom.

Od dječjih predstava na Off-Broadwayu do prvog pojavljivanja kao devetogodišnjakinja u filmu „North“ davne 1994., predanu glumicu ništa nije moglo zaustaviti na putu da postane najveća filmska zvijezda današnjice. U početku je išla, kao i većina, na velik broj audicija za reklame, ali joj je to ubrzo dosadilo. Svoj talent nije htjela trošiti na promociju kruha i pahuljica. Sa samo 13 godina dobila je sjajne kritike za ulogu u filmu Roberta Redforda „Šaptač konjima“ i bilo je jasno da tu ne namjerava stati. Zbog tog filma Udruženje kritičara Chicago Films nominiralo ju je za nagradu u kategoriji glumica koja najviše obećava. Nastavila je dobivati veće i manje uloge, a onda se 2001. ukazala prilika života u crnoj komediji „Ghost World“. Film je doživio debakl u smislu zarade, ali dobio je kultni status unatoč tome i njoj prisvojio nagradu za najbolju sporednu ulogu Udruženja kritičara Toronto Filma.

Kao mlada glumica glumila je sa Seanom Conneryjem i suprugom Stevena Spielberga Kate Capshaw. Već prva uloga za odrasle 2003. u filmu „Izgubljeni u prijevodu“ donijela joj je BAFTA nagradu za najbolju glumicu i nominaciju za Zlatni globus, a film „Djevojka s bisernom naušnicom“ iz iste godine također joj je priuštio nominaciju za prestižne nagrade. Kad je riječ o ulozi Griet u „Djevojci s bisernom naušnicom“, redatelj Peter Webber intervjuirao je čak 150 glumica prije nego što je odabrao Johansson.

Prema Varietyju, upravo se ulogama u tim filmovima uspješno etablirala te su je proglasili jednom od najuvjerljivijih glumica svih vremena. Tijekom ovog inspirativnog putovanja u Hollywood, san joj je bio suradnja s Woodyjem Allenom, a to se ostvarilo 2005. godine u njegovoj drami „Match Point“ u kojoj je zamijenila Kate Winslet u glavnoj ulozi Nole – glumicu u usponu koja počinje aferu s oženjenim čovjekom (Jonathan Rhys Meyers). Priznala je da joj je suradnja s Allenom imponirala, ali i da je prvi dan na setu bila jako nervozna. Film je postigao odličan uspjeh u prvom tjednu prikazivanja te je opet zaradila nominacije za Zlatni globus i najbolju sporednu ulogu Udruženja kritičara Chicago Filmsa.

Nije dugo trebalo da dođe do filmskih naslova koji su joj osigurali daljnju prepoznatljivost i odlične kritike, a isto su joj pružili film Woodyja Allena „Scoop“, u kojem je glumila s Hughom Jackmanom, a s kojim će se kasnije sresti i u Nolanovu filmu „Prestiž“. Međutim, Scarlettin naporni raspored snimanja iz godine u godinu uzeo je danak; 2005. morala je hitno izvaditi krajnike, a odmah nakon toga otišla je raditi „Otok“, film s Ewanom McGregorom za koji su snimanja trajala i po 14 sati dnevno pa se tako tijekom jedne akcijske scene glumica ozlijedila udarcem u glavu. Do kraja 2010. triput je surađivala s Woodyjem Allenom, a njihovu suradnju okrunila je romantična drama „Vicky Cristina Barcelona“ u kojoj je glumila s Penelope Cruz koju je tijekom snimanja filma šarmirao protagonist Javier Bardem.

A onda od 2010. počinje faza Marvelovih filmova u koje je uključena do danas. Prvo pojavljivanje u ulozi Crne udovice imala je u “Iron Manu” 2, a da bi dobila ulogu, obojila je kosu u crveno i unajmila osobnog trenera za treninge snage kako bi uvjerila redatelja Jona Favreaua da je ona pravi odabir za tu ulogu. Svoj povratak u Marvelov svijet ostvarila je 2012. u „Osvetnicima“ koji je došao na treće mjesto najisplativijih filmova svih vremena kako u Americi tako i u svijetu.

Foto: Profimedia

U filmu govori ruski koji je učila telefonski od bivše učiteljice. Kao Crna udovica udružila je snage s Chrisom Evansom, Kapetanom Amerikom u „Zimskom vojniku“ dvije godine kasnije, a za pojedine zajedničke scene Johannson i Evans napisali su vlastite dijaloge. Iste godine pojavila se kao sporedna glumica u filmu „Chef“ s kolegom Robertom Downeyem Jr. i Bessonovu SF-u „Lucy“ koji je postao 18. najisplativiji film 2014. Sljedeće dvije godine obilježili su joj Marvelovi filmovi “Osvetnici: Doba Ultrona” i “Kapetan Amerika: Civilni rat”, ali i trudnoća koju je uspješno skrivala tijekom snimanja snimajući kadrove iz blizine i koristeći posebne kostime, dvojnike i vizualne efekte.

Oba filma zaradila su više od 1,1 milijardu dolara i dospjela su na vodeću poziciju najisplativijih filmova svih vremena. Veliki uspjeh ponovila je i ove godine filmom „Osvetnici: Završnica“ koji je zaradom od dvije milijarde i 188 milijuna dolara oborio prethodne “Osvetnike” te zauzeo drugo mjesto najvećih zarada u svijetu filma, odmah nakon Cameronova „Avatara“ koji je zaradio dvije milijarde i 788 milijuna dolara.

Mnogi možda ne znaju, ali Scarlett nije samo glumica. Naime, 2008. izdala je album „Anywhere I Lay My Head“ koji sadrži jednu njezinu pjesmu te deset obrada Toma Waitsa, a s njom su surađivali David Bowie i članovi bendova Yeah Yeah Yeahs i Celebration. Godinu poslije udružila je snage s Peteom Yornom pa su objavili zajednički album “Break Up”, a 2015. osnovala je ženski bend The Singles i objavila prvi singl “Candy”. Međutim, uskoro je stiglo upozorenje iz Los Angelesa, gdje je istoimeni bend zahtijevao da prestanu koristiti to ime, a o grupi se više nije govorilo. Isto tako, Scarlett se može pohvaliti da je tek četvrta žena u povijesti koja je dobila priliku voditi NBC-jevu sketch-comedy emisiju „Saturday Night Live“.

Pred oltar je stala već dva puta, a uskoro će i treći. Kao 23-godišnjakinja 2008. rekla je “da” Ryanu Reynoldsu, današnjem suprugu Blake Lively, ali brak je potrajao samo dvije godine. U drugi brak uplovila je s francuskim marketinškim stručnjakom Romainom Dauriacom s kojim je 2014. dobila kćer Rose Dorothy Dauriac. Par se vjenčao u listopadu te godine, a polovicom 2016. odlučili su se razići. Rastavu su finalizirali u rujnu 2017. kada se već naveliko šuškalo da glumica ljubuje sa scenaristom „SNL-a“ Colinom Jostom. Par je vezu potvrdio u prosincu 2017., a zaručili su se u svibnju ove godine.

Prije osam godina našla se u seks-skandalu kada su fotografije na kojima je gola dospjele u ruke hakera, a FBI-u nije dugo trebalo da pronađe odgovornog počinitelja koji je potom osuđen na deset godina zatvora. Te fotografije bile su namijenjene njezinu tadašnjem suprugu Ryanu, a bile su snimljene tri godine prije samog incidenta.