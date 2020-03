Glumica šokirala javnost: Podnijela zahtjev za razvod, a nitko nije ni znao da je u braku

Američka glumica Grace Gummer, kći slavne Meryl Streep, rastaje se od 39-godišnjeg bivšeg klavijaturista Dawesa Taya Strathairna.

O njihovoj se romansi šuškalo neko vrijeme, pogotovo nakon što su prije tri godine prvi put zajedno viđeni na jednoj od premijera filmova Stevena Spielberga.

33-godišnja glumica sada je podnijela zahtjev za raskid braka s glazbenikom na Vrhovnom sudu u Los Angelesu, prenosi magazin The Blast. No, ono što je javnost šokiralo više od samog razvoda je to što par nikada nije javno objavio vijest da su u braku, već su uspješno to skrivali sve do razvoda.

Zanimljivo je da je Tay sin legendarnog glumca Davida Strathairna, koji je glumio zajedno s Meryl Streep u filmu "The River Wild", a njihova djeca, Grace i Dawes, upoznali su se još u dobi od 7 i 13 godina, kada su njihovi roditelji snimali film.