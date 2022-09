Glumica iz serije 'Igra prijestolja' briznula je u plač prisjećajući se traumatičnog djetinjstva i odnosa s ocem

Glumica Maisie Williams briznula je u plač tijekom razgovora u podcastu "The Diary Of A CEO". Zvijezda serije "Igra prijestolja" u kojoj glumi Aryu Stark pričala je o svom traumatičnom djetinjstvu i odnosu s ocem te nije mogla suzdržati suze dok se prisjećala tog perioda života. Maisie je odrasla u Somersetu s majkom Hilary i troje braće i sestara - Jamesom, Beth i Tedom, a prvi je put sada progovorila o svom odnosu s otuđenim ocem. Govoreći o svom djetinjstvu u podcastu The Diary Of An CEO, Maisie je rekla voditelju Stephenu Bartlettu da je njezina majka 'pobjegla' od oca kad je ona imala četiri mjeseca. Glumica je progovorila o 'traumatičnim' stvarima koje je proživjela u djetinjstvu, a zbog kojih je s osam godina prekinula kontakt s ocem.

- Kao dijete u dobi od otprilike osam godina imala sam traumatičan odnos sa svojim tatom. I ne želim previše ulaziti u to jer to utječe na moju braću i sestre i cijelu moju obitelj. Ali, to je stvarno progutalo puno mog djetinjstva. Otkad pamtim, jako mi je teško spavati. Mislim da mnoge traumatične stvari koje su se događale nisam shvaćala da su bile pogrešne. Kada bih gledala drugu djeci oko sebe pitala sam se zašto ne razumiju moju bol ili strah? Kako su oni tako radosni, kako im to uspijeva - rekla je Maisie u podcastu. Dodala je kako je imala osjećaj nadolazeće propasti i nije znala kako se toga riješiti i prisjetila se jednog događaja kada je imala osam godina.

- Kad sam imala oko osam godina, dogodio se prilično složen niz događaja i u školi sam se stvarno mučila. Učiteljica me jedan dan ostavila u učionici i pitala me što se događa i pitala je jesam li gladna. Odgovorila sam potvrdno. Pitala me jesam li doručkovala, rekla sam da nisam doručkovala i onda me pitala doručkujem li inače svaki dan. Mama je došla u školu i pokupila me. Bilo je to prvi put da sam govorila o svemu što proživljavam - ispričala je. Objasnila je da nije mogla razumjeti zašto je je njen otac takav.

- Što bi te moglo natjerati da maltretiraš svoju djecu, pitala sam se često. Što ti se dogodilo kao djetetu? Jesi li čupao noge bubama? Moj otac bio bio bi odličan materijal za jedan fascinantan dokumentarac - rekla je u podcastu glumica.

