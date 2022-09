Izabel Kovačić iznenadila promjenom imidža, uspoređuju je s francuskim seks - simbolom: 'Najljepša'

Poduzetnica i supruga hrvatskog nogometnog reprezentativca Matea Kovačića, Izabel (29) slovi za jednu od najljepših Hrvatica, a njezin zaštitnik znak je predivna, bujna plava kosa.

Izabel je sada iznenadila pratitelje i na svom Instagram profilu pokazala promjenu imidža. Naime, odlučila se za retro šiške koje daje okvir licu, a pratitelji su odmah primijetili kako neodoljivo nalikuje na francusku divu Brigitte Bardot koja je slovila kao seks- simbol i jedna od najljepših žena svijeta.

''Predivna'', ''Najljepša'', ''Savršena'', ''Ljepotica'', ''Jao, divna si'', ''Wow'', ''Predivna žena'', ''Ajme kosa'', ''Baš kao Brigitte Bardot'', ''Izaa'', ''Koliko si lijepa'', samo je dio komentara.

Podsjetimo, Izabel je nedavno progovorila o majčinstvu te otkrila kako se trudi biti što bolja majka i da malenom Ivanu sada treba njena pažnja i ljubav.

-Nemam riječi za to, to je neka čista ljubav koja prije nije bila zamisliva. Ne znam, trudim se biti što bolja majka, kao i sve majke, i nadam se da će to jednog dana Ivan i vidjeti. Ivan je dobar dječak, ali kako kažu kod nas – živ je, jako je živ. On je još jako mali, njemu sad treba moja pažnja i ljubav, i to mu pokušavam dati na sve moguće načine s obzirom na to da mu oca često nema doma, ima poslovne obveze, onda mu moram biti i tata i mama, a to je važno- rekla je Izabel za InMagazin. Otkrila je i da se ona i nogometaš slažu u odgoju sina.

-Zajedničkim odlukama pokušavamo napraviti ono što je najbolje za njega"-zaključila je.

Inače, Izabel i Mateo Kovačić postali su roditelji 12. listopada 2020 godine. Izabel je rodila carskim rezom, a dječaku su nadjenuli tradicionalno kršćansko ime – Ivan. Izabel i Mateo upoznali su se u crkvi svetog Antuna u Sesvetskim Selima, u kojoj su se i vjenčali 2017. godine nakon dugogodišnje veze. U crkvi sv. Antuna Padovanskog u Sesvetskim Selima naš reprezentativac bio je ministrant, a Izabel je pjevala u zboru. Sredinom srpnja prošle godine krstili su sina Ivana kojem je kum bio Luka Modrić. "Koja povezanost", napisala je Izabel uz snimku te je dodala emotikon bijelog srca, a kasnije je tu istu snimku podijelio i Modrić na svojem Instagram profilu. "Ponosan kumašin!" napisao je Modrić te je otkrio kako je upravo on kum malenog Ivana.

