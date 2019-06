Glumcu osuđenom za dvostruko ubojstvo pozlilo u restoranu

Srpski mediji doznaju da je 59-godišnjem glumcu Žarku Lauševiću pozlilo tijekom ručka u jednom restoranu u Zemunu. Uskoro je stigla Hitna i pružila mu pomoć, piše Kurir. Srpski novinari tvrde da Žarko nije otišao u bolnicu te da je glumcu pozlilo uslijed povišenog tlaka.

Vlasnik restorana iz Zemuna nije komentirao slučaj za ikoga.

Laušević je u filmskoj industriji od kraja sedamdesetih godina prošlog stoljeća, a hrvatskoj publici najviše je poznat po ulozi u filmu "Oficir s ružom" te u seriji "Senke nad Balkanom" u kojoj je glumio princa Karađorđevića.

Podsjetimo, Laušević je proveo dvije i pol godine u zatvoru jer je 1993. godine u Podgorici u tučnjavi ubio dvojicu, a ranio jednog mladića. U svojoj knjizi "Sve prođe, pa i doživotna" opisao je zatvorske dane u zatvoru Zebeli.

Kurir je prenio isječke iz njegove knjige u kojoj opisuje seksualno iskustvo iz zatvora.

Gledam zglobove iznad klompi. Polako podigoh pogled. Nisam ja imao mnogo vremena. Jesam li imao izbora? Spustila se, gurnula me i svukla mi trenirku. Ležim na hladnom betonu dok medicinska sestra kreće da me oralno nagovara. Scena je kao u malo gorim porno-filmovima. Razmišljam, gdje li je narednik? U onim najgorim pornićima on bi sad naišao i priključio nam se. Nadam se da neće. Ne! Ne mogu. 'Ne sviđam ti se?', prošaputa. Ima lijepe, zdrave zube. 'Mom prijatelju u petici treba pomoć.' 'A tebi, što tebi treba?', pita me šapatom, počeo sam sebe uvjeravati da u stvari uopće nije ružna. Kad je i posljednja obrana mog tijela pala, pristala i ustala, sjela je na mene i kao da je na nekom egzotičnom mjestu sa svim vremenom ovog svijeta, počela je lagano da se ljulja i uzdiže...



Laušević je nakon odsluženja kazne otišao živjeti u Ameriku, a 2001. godine, nakon što je njegova presuda ukinuta pred Vrhovnim sudom Crne Gore, osuđen je na maksimalnu kaznu zatvora od 13 godina zbog prekoračenja nužne obrane u sukobu u kojem je sudjelovao. Glumca je 2011. pomilovao predsjednik Srbije Boris Tadić.