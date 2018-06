Glumac se suočava s optužbom da je ženu po licu udario spolovilom

Na popisu glumaca koji su seksualno uznemiravali i napastovali žene našlo se i ime glumca Jamieja Foxxa, koji je prema pisanju TMZ-a penisom udario po licu ženu koja ga je odbila oralno zadovoljiti.

Dogodilo se to prije 16 godina u Las Vegasu, ali napadnuta žena tek sad se odvažila sve prijaviti policiji. Ispričala je kako se sve odigralo u vili glumca u kojoj je organizirao veliku tulum. U jednom trenutku Foxx, koji je sada u vezi s Katie Holmes, prišao je ovoj djevojci i pokušao ju je natjerati da ga oralno zadovolji.

Ona je rekla kako to ne želi učiniti, a on je skinuo hlače, nagnuo se nad nju i udario je penisom po licu. Kad je odbila to, prijatelj

glumca joj je naredio da napusti tulum. Odvjetnica glumca medijima je prenijela izjavu svog klijenta i rekla je kako Foxx poriče da se ovo dogodilo.