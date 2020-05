Gledatelji ne mogu vjerovati da je već na ovom pitanju u 'Milijunašu' koristio džoker

U britanskoj verziji tv kviza "Tko želi biti milijunaš" natjecatelj Barry nije imao sreće s pitanjima. Prvih pet pitanja kojima se prelazi prvi krug u ovom kvizu uvijek su laka i zbilja rijetko tko traži pomoć džokera na prvih pet pitanja. Ali Barryju je treće pitanje bilo problematično i nije znao odgovor te je potražio pomoć džokera. Pitanje je glasilo: Koji je od ovih zvukova životinja bio naziv britanskog singla broj jedan Katy Perry?

Voditelj Jeremy Clarkson pročitao mu je ponuđene odgovore: Squeak (cičanje), Moo (mukanje), Hiss (siktanje) i Roar (rika).

Barry je priznao da ne zna odgovor na ovo pitanje jer očito nije obožavatelj glazbenog opusa Katy Perry i zatražio je pomoć publike koja srećom voli Katy Perry i s čak 95 posto glasova je išlo za točan odgovor - roar. Iako nije znao odgovor na ovo pitanje Barry je na kraju osvojio 32 tisuće funti, ali postao je glavna tema na društvenim mrežama. Naime, gledatelji su ga kritizirali i na društvenim mrežama raspravljali kako ne mogu vjerovati da je na trećem pitanju tražio pomoć publike i to na, po gledateljima, laganom pitanju.

