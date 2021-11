Slavni glazbenici rastužili obožavatelje: 'Odlučili smo prekinuti našu romantičnu vezu'

Glazbenici Shawn Mendes (23) i Camila Cabello (24) okončali su svoju dvogodišnju vezu, a vijest su objavili kao zajedničku izjavu na Instagram Storyju. "Hej, odlučili smo prekinuti našu romantičnu vezu, ali kao ljudi volimo se i dalje više nego ikad. Započeli smo našu vezu kao najbolji prijatelji i nastavit ćemo biti najbolji prijatelji. Jako cijenimo vašu podršku od početka i idemo naprijed“, objavljeno je, a oboje su se potpisali.

Foto: Screenshot Inače, par je vezu započeo u srpnju 2019. godine nakon zajedničkog snimanja spota za pjesmu Senorita i od tada su bili nerazdvojni.

Vijest je šokirala brojne fanove, jer je par još prije dvadesetak dana izgledao zaljubljeno i djelovali su kao da je sve u redu. Čak su i Noć vještica proslavili u zajedničkom kostimu.

Dodajmo još da se par upoznao 2014. godine, a vrijeme lockdowna zbog pandemije proveli su s Camilinom obitelji u Miamiju.

Podsjetimo, Mendes se proslavio objavljujući obrade na društvenim mrežama, a nakon toga i svoje autorske pjesme, od kojih su najpoznatije 'Treat you better' i 'There's nothing holdin' me back'. Camila se, pak, publici predstavila u drugoj sezoni američkog 'X Factora', a tada je postala i dio grupe 'Fifth Harmony'. nakon raspada grupe, Camia je nastavial svoju solo karijeru.

VIDEO Alan Hržica u Večernji podcastu: “Na našim koncertima su ljudi, Bog i ja”