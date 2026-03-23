Arija Rizvić u crnom čipkastom korzetu javila se iz Sofije: Naša glumica zaintrigirala pratitelje

Glumica i redateljica Arija Rizvić podijelila je sa svojim pratiteljima na Instagramu fotografiju koja je odmah izazvala veliko zanimanje. Na slici, snimljenoj u Sofiji, Arija pozira u odvažnoj i elegantnoj modnoj kombinaciji. Odjevena u crni čipkasti korzet i sako naglašenih ramena, glumica je pokazala svoju samouvjerenu stranu. Uz jednostavan opis koji se sastojao od znaka mira i hashtaga #sofiabulgaria, ostavila je svoje pratitelje da nagađaju o razlozima njezinog posjeta Bugarskoj. Je li riječ o novom poslovnom projektu ili kratkom odmoru, zasad nije poznato, no objava je u kratkom roku prikupila brojne reakcije. Ova objava dolazi u vrijeme iznimno uspješnog razdoblja za mladu Riječanku. Nakon što je osvojila srca publike ulogama u popularnim serijama kao što su "Drugo ime ljubavi" i "San snova", njezina karijera nastavila je rasti. Nedavno je glumila u RTL-ovoj velikoj produkciji "Divlje pčele", a publika ju je gledala i kao Blanku Kos u drugoj sezoni hit serije "Sjene prošlosti".

S obzirom na njezin pretrpani raspored, koji uključuje snimanja, kazališne predstave i režiranje, putovanje u Sofiju moglo bi biti zasluženi predah, ali i najava uzbudljive nove suradnje. Reakcije na objavu nisu izostale, a komentari su se nizali jedan za drugim. Obožavatelji su joj uputili brojne komplimente na račun izgleda, poput "Zgodna si" i "Lijepa dama, svjesna svoje ljepote i osobnosti!". Mnogi su joj slali pozdrave i srca, pokazujući koliko je omiljena među publikom. Njezina sposobnost da se transformira za svaku ulogu, ali i da privatno njeguje jedinstven modni stil, ne prestaje oduševljavati.

Osim impresivne glumačke karijere, Arija se dokazala i kao iznimno talentirana kazališna redateljica. Njezin nedavni projekt, predstava "Luka Modrić: Moja igra", koja je premijerno izvedena u svibnju 2025. godine, postigla je ogroman uspjeh i potvrdila njezin redateljski potpis. Uz sve poslovne obveze, Arija uspješno balansira i privatni život. Zaručena je za sportskog novinara i voditelja Marka Vargeka te par slovi za jedan od omiljenih na domaćoj sceni. Iako su zbog brojnih obveza vjenčanje privremeno stavili na čekanje, njihova veza i dalje plijeni medijsku pažnju.