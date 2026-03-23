Pjevačica Antonia Dora Pleško iznenadila odgovorom o jednom kolegi: Nije ispao čovjek prema meni

"S kojim pjevačem nikad ne bi snimila duet i zašto?" – pitanje je koje je voditelj Miro Čabraja postavio svojoj gošći Antoniji Dori Pleško u popularnoj HRT-ovoj emisiji "Špica". Odgovor je stigao bez trenutka razmišljanja: "S Giulianom". Kada je voditelj zatražio pojašnjenje, pjevačica je kratko objasnila: "U jednoj situaciji koja je baš bila bitna, nije ispao čovjek prema meni". Voditelj nije inzistirao na daljnjim detaljima, no kratki isječak, objavljen na službenom Instagram profilu emisije uz opis "Nije ispao čovjek u jednoj situaciji?", bio je dovoljan da pokrene raspravu i prikupi brojne komentare. Objava je, očekivano, izazvala brojne komentare. Mnogi su stali na stranu gošće, hvaleći njezinu iskrenost i hrabrost. "Kratko, jasno i iskreno. Bravo, djevojko", jedan je od komentara podrške.

Drugi su, pak, podijelili vlastita negativna mišljenja o pjevaču: "Već sam čula da nije čovik općenito, a nije mi nikad sjeo". Miro Čabraja kroz "Špicu" uspio je stvoriti format koji ne samo da opstaje već i dominira digitalnim prostorom. Kao voditelj popularne emisije "Špica", Čabraja je zagrebačke ulice pretvorio u najživopisniji studio, spajajući neposrednost radija s vizualnom snagom društvenih mreža. - Špica" je zabavna emisija, ali važno nam je da gosti, osim energije i šarma, imaju i priču. Trudimo se spajati zabavu s relevantnim temama, od sporta do društvenih pitanja. Ugostili smo i ljude koji rijetko dobivaju medijski prostor, poput paraolimpijaca i osoba s invaliditetom. Naš je cilj zabaviti publiku, ali i dati glas onima čije priče vrijedi čuti - ispričao nam je nedavno Miro kada smo s njim vodili razgovor povodom nominacije "Špice" za Večernjakovu ružu u kategoriji digitalna ruža.

Tom prigodom prisjetio se i koja gošća mu se posebno urezala u pamćenje. - Razgovor sa Simonom Gotovac, danas Mioković, ostao mi je posebno u sjećanju. Imao sam priliku upoznati je iz potpuno drukčije perspektive i to kao osobu koja je snažno promijenila svoj život. Bio je to inspirativan podsjetnik da promjena uvijek postoji kad postoji volja i vjera - rekao nam je Miro.