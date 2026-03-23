Stjepanu Hauseru otkazani nadolazeći nastupi, za sve je navodno kriva ova objava

Svi planirani nastupi violončelista Stjepana Hausera u baltičkim zemljama otkazani su, potvrdila je koncertna agencija LTips za litavsku javnu televiziju LRT. Odluka je uslijedila nakon burnih reakcija javnosti na video koji je glazbenik objavio na Instagramu. "Hauserovi nastupi u baltičkim državama su otkazani. Na zahtjev umjetnika nećemo davati dodatne izjave ili komentare", kratko su poručili iz agencije, javlja LRT.

Kako prenose strani mediji, okidač je navodno bio video iz Hauserova projekta "Music Unites the World", u kojem izvodi melodije iz raznih zemalja. U spornoj snimci, uz pozadinu Moskve i istaknute ruske simbole, violončelist izvodi poznatu narodnu pjesmu "Kalinka". U jeku ruske agresije, potez je u baltičkim državama, koje imaju strogu politiku prema ruskim simbolima, protumačen kao neprimjeren.

Objava je izazvala lavinu kritika, posebno među njegovim ukrajinskim pratiteljima. Situaciju nisu smirile ni kasnije Hauserove objave u kojima izvodi ukrajinsku i litavsku skladbu. Iako su organizatori ranije najavili da je za koncert u Vilniusu planirao izvesti i litavsku skladbu, čini se kako je nastala kontroverza bila presudna.

Stjepan Hauser, koji je slavu stekao kao član dvojca 2Cellos, izgradio je uspješnu samostalnu karijeru nastupajući u više od 40 zemalja diljem svijeta i surađujući s velikanima poput Andree Bocellija i Eltona Johna. Ovo je prvi put da se suočava s ovakvim problemima.