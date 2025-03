Glazbeni kritičar, youtuber i reper o ovogodišnjoj Dori: Groblje! Glazba je bila 'Bože dragi'

U novoj, sedmoj epizodi naše glazbene emisije 'Trapavica' koju možete pratiti na našim YouTube i Facebook kanalima gost je hrvatski youtuber i reper Domagoj Martinko, po umjetničkim imenu Duki.

Riječ je o čovjeku koji već više od deset godina djeluje kao youtuber te na svojem kanalu ima više od 50 tisuća pretplatnika, jedan je od YouTube pionira u Hrvatskoj.

Snimao je tijekom svoje karijere različite videe, od humorističnog sadržaja sve do videoigara, no u posljednje vrijeme najčešće na streamovima uživo recenzira i komentira modernu hrvatsku glazbu. Poglavito recenzira rap i trap glazbu, a to čini u ogromnom rasponu, od onih najpopularnijih izvođača pa sve do nepoznatih ljudi koji se pokušavaju probiti na sceni.

Isto tako, Duki objavljuje i svoju autorsku glazbu, poglavito rap i trap. Prošle godine je objavio iznimno kvalitetan i podcijenjen album 'Do Jaja i Nazad' koji se temelji na humorističnom izričaju trap i rap glazbe.

S Dukijem smo razgovarali o brojnim temama, od usklađivanja karijere youtubera i repera, preko diskusije o tome što je u glazbi umjetnost, a što proizvod, sve do ovogodišnje Dore, koju je Duki komentirao bez dlake na jeziku:

- Uh, groblje! Probat ću izbjeć cijelu ovu sporednu temu, neću reći namještavanja, ali prljavog igranja od strane ljudi koji su to producirali, kako su to organizirali, koliko je nekome dana prilika, a nekome uzeta. Tužno je kad uđeš u srž toga. A sama glazba je "Bože dragi" - rekao je Duki pa dodao:

- Dobiješ jedan od tri moguća slučaja. U prvom slučaju dobiješ izuzetno dosadnu pjesmu za koju ne znam zašto bi ju itko pri zdravoj pameti predložio da konkurira, to su sporije balade s arbitražnim uzdizanjem i krešendom gdje se čuju veliki bubnjevi i veliki zvukovi, i znaš da će tu biti dvije-tri vatrice koje prde sa strane. To je toliko bez supstance, isprano i dosadno. Slučaj B je nešto što artist napravi po špranci misleći da bi moglo proći, i to se osjetilo na ovogodišnjoj Dori s obzirom kako je Baby Lasagna uspio proći, pa se radilo po toj špranci, i to se dalo nasmrditi da je namjenska pjesma. Slučaj C je gdje je nešto stvarno lijepo i stvarno dobro, i toga ima najmanje.



O čemu ostalom je poznati hrvatski youtuber i recenzent pričao, pogledajte u sedmom izdanju naše emisije Trapavica.