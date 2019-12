Diva Doris Dragović oduševila punu Arenu: 'Hvala ti za svu ljubav...'

Splitska glazbena diva, Doris Dragović, večeras je u prepunoj zagrebačkoj Areni održala spektakularan koncert opravdavši tako povjerenje svojih obožavatelja, koji su ulaznice razgrabili već krajem rujna.

- Dobro mi došli i dobro ja vama došla. Izabrali ste da ćete ovu večer provesti uz mene, a ne kod kuće uz neku detektivsku seriju. Ne mogu vam opisati koliko mi to znači. Pjevajte i veselite se samnom - poručila je energična 58-godišnja pjevačica na početku jednog od najočekivanijih koncerata godine.

Svoj prvi nastup u Areni otvorila je pjesmom 'Marija Magdalena' i odmah moćnom izvedbom zapalila 18 tisuća fanova dokazavši da vokalno nije nimalo ispod razine na kojoj je bila kad je s tom pjesmom osvojila visoko četvrto mjesto na Eurosongu 1999. godine u Izraelu.

Foto: Tomislav Miletić/Pixsell Poznate hitove s njom su pjevale tisuće obožavatelja, a Doris je u Areni nastupala prvi puta.

Na pozornici je zasjala u ružičasto bijeloj haljini ukrašenoj cirkonima, koju je usred koncerta zamijenila crvenom.

Potom je otpjevala jedan od svojih hitova 'Malo mi za sriću triba' pa poručila:



- Toga sam se i bojala, da pjevate bolje nego ja. Ali zato će mi biti lakše... Ova pjesma je najveća istina jer zaista nam malo za sriću triba.

Nanizala je potom nekoliko poznatih pjesama pa publici predstavila prvog gosta iznenađenja - Jacquesa Houdeka (38) s kojim je prije četiri godine snimila pjesmu ‘Ima nešto u tome’.

- Moj dragi prijatelj pomogao mi je napraviti ovu pjesmu i bez njega ona ne bi imala smisla - kazala je Doris, a Jacques je uzvratio komplimentima:

- Hvala ti na svoj ljubavi koju si nam davala svih godina, smijem li se pokloniti kraljici. I hvala što si vidjela moj glas u ovoj pjesmi, volim te.

Foto: Tomislav Miletić/Pixsell

A još prije nastupa Jacques je poručio kako je jako uzbuđen.

- Presretan sam zbog toga što je Doris konačno ovdje jer je to zaista zaslužila. A i meni je ovo prvi nastup u Areni. Moram se dobro izolirat u garderobu i izmantrat svoje molitve pa će valjda sve biti ok. Jer zbog nje želim biti briljantan, a ona će to sigurno biti.

I bili su na visini zadatka, a potom je Jacques otpjevao svoju pjesmu 'Stotinama godina' posvetivši je Doris.

Prisjetila se Doris i neprežaljenog Olivera Dragojevića otpjevavši njegov hit 'Vjeruj u ljubav'. I dok su mobiteli fanova svijetlili u čast velikana hrvatske glazbe, splitska diva unijela je cijelu sebe u izvedbu stvorivši magičan trenutak za pamćenje.

A gromoglasnim pljeskom dočekan je Mladen Bodalec, frontmen Prljavog kazališta, koji je zakoračio na pozornicu na prve taktove pjesme 'Baklje Ivanjske', njihova poznatog hita iz 1995. godine.

- Lijepo se prisjetiti vremena kad je nastala ta pjesma, a lijepo je što je ljudi još uvijek vole nakon toliko godina - kazao je 60-godišnji pjevač.

Foto: Tomislav Miletić/Pixsell

Zapjevala je Doris i hit ‘Što je od mene ostalo’ koji inače pjeva u duetu s Petrom Grašom, no budući da on nije mogao nastupiti spot se prikazivao na videozidu.

Publiku su još zagrijali hitovi poput 'To', 'Šakom o stol', a Doris je spaktakularan koncert završila pjesmama 'Sedam mora, sedam gora' i 'Željo moja'.

- Hvala vam na ovoj ludoj noći, hvala vam na svemu što ste nam dali jer to nosimo sa sobom... - poručila je za kraj nakon gotovo trosatnog nastupa pred 18 tisuća obožavatelja.