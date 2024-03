Sjećate li se Ane Ugarković? Evo čime se danas bavi omiljena televizijska kuharica

Kuharica i voditeljica Ana Ugarković urezala se brojnima u pamćenje svojom emisijom "Kod Ane" koja se vrtjela na TV-u od 2006. godine. No, Ana je prije bila na malim ekranima. Svoju je karijeru započela 2002. godine u HRT-ovoj emisiji "Kruške i jabuke", pa "Život uživo". U emisiji "Kod Ane" uvijek je kuhala za ovo područje pomalo neobična jela, a s tržnice bi onda došao Rene Bakalović, pomagao ili jednostavno unio malo kaosa u Aninu kuhinju.

Ugarković je tijekom emisije ugostila i brojne goste s kojima je vodila i intervjue, a izdala je i nekoliko kuharica. U jednom trenutku javnost su zaintrigirali naslovi o njezinoj depresiji.

- Prošla godina bila je dosta loša, ali mislim da je to normalno i kada nešto nije dobro u životu, to se mora mijenjati. To mi se nije dogodilo prvi put, imam te amplitude; kada sam jako zadovoljna i onda kada nisam. Tako mi je već bilo, nekako se ponavlja svakih sedam do deset godina. A smatram i da nije do­bro ni kad je uvijek sve super jer tada čovjek upadne u neku rutinu. Ipak, nije ništa bilo tako dramatično kako se moglo iščitati iz nekih napisa - rekla je Ana tada, a onda se i povukla iz javnosti. Danas pak uživa na svom OPG-u i rado dijeli sve što radi sa svojim pratiteljima na Instagramu.

