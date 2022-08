Glazba ga je zanimala od malih nogu, a jedini je od svih pobjednika Eurosonga koji nije došao na dodjelu nagrade

Na današnji dan prije točno dvije godine glazbena scena ostala je bez još jednog velikana i neizmjernog talenta. Rajko Dujmić preminuo je u 66. godini života od ozljeda zadobivenih u prometnoj nesreći koja se dogodila u blizini njegove vikendice u Gorskom kotaru.Teško je u samo nekoliko redaka smjestiti svu glazbenu ostavštinu koju je domaćoj glazbi ostavio vođa Novih fosila. Neke od njihovih pjesama postale su hitovi za sva vremena: "Da te ne volim", "Reci mi tiho, tiho", "Saša", "Šuti moj dječače plavi", "Sanja", "Plava košulja", a Novim fosilima donijeli su slavu diljem cijele bivše države i godišnje su imali oko 300 koncerata, mnogobrojne turneje po tadašnjem SSSR-u, SAD-u, Kanadi i zemljama Europe.

Iako mu je majka Austrijanka Carlotta bila domaćica, a otac Stjepan pomorski kapetan, od malih nogu zanimala ga je glazba. Kad je imao samo godinu dana imao je žulj na usnici od usne harmonike. Bio mu je to najdraži dar za prvi rođendan. – Od najranije mladosti moj jedini način komuniciranja s ljudima bio je zvuk, a tako je ostalo do danas – kazao je u jednom intervjuu.

Kao dijete imao je nadimak Lima. Prvu je pjesmu "Smij se" napisao sa samo 13 godina. Prvi bend osnovao je u šestom osnovne, a u toj je postavio bio i Borislav Škegro. Prvi novac zaradio je s 13 godina kad ga je Pero Moskaljov pustio da ga zamijeni na klaviru u Intim baru u Dugom Selu. Išao je u srednju muzičku, a istodobno se doškolovao u samostanu u Frankopanskoj ulici. Na Kaptolu je slušao predavanja o gregorijanskom koralu, harmoniju i melodiju, kod časne Imakulate. Prije Fosila svirao je u Grupi Marina Škrgatića, Crno-bijelima, Klanu, bendu s kojim je pratio Josipu Lisac i Zlatnim akordima. Apsolvirao je na Pedagoškoj akademiji, a do ulaska u Nove Fosile svirao je orgulje u rock-operi Gubec-beg. Godine 1975.

Slobodan Momčilović Moka pozvao ga je u Fosile, ali ih je prvi put odbio jer se nije htio zamjeriti dečkima s kojima je svirao u Crno-bijelima. Pristao je godinu dana kasnije. Za Fosile je najprije napisao "Sanjaj me" i "Da te ne volim", 1977. u Poreču. Njegovim dolaskom Novi fosili postaju najpopularnija grupa u Jugoslaviji. Neke od njihovih pjesama postale su hitovi za sva vremena: "Da te ne volim", "Reci mi tiho, tiho", "Saša", "Šuti moj dječače plavi", "Sanja", "Plava košulja". Godišnje su imali oko 300 koncerata, mnogobrojne turneje po tadašnjem SSSR-u, SAD-u, Kanadi i zemljama Europe. – Kada napišete pjesmu i gledate kako je pjeva desetak tisuća duša... to se, vjerujem, može usporediti s osjećajem žene kad rodi dijete – kazao je Dujmić koji je 1989. napisao glazbu, a tekst Stevo Cvikić, za pjesmu "Rock me", koju je izvodila grupa Riva i pobijedila na Eurosongu.

Dujmić je jedini od svih pobjednika u 50 godina Eurosonga koji je izostao s dodjele nagrada jer je s Novim fosilima tada bio na turneji. Njegovi su plasmani 13. po uspješnosti u povijesti Eurosonga. – Pobjeda je ono što se pamti. Za nastup na Eurosongu natjecao sam se devet godina zaredom i u devet godina sam tri puta prošao. Podsjetit ću da sam prvo bio četvrti s Novim fosilima i pjesmom “Ja sam za ples”, zatim šesti sa Srebrnim krilima i “Mangupom” i na kraju sam pobijedio s Rivom i pjesmom “Rock Me Baby”. Riva je bila moj odabir za tu pjesmu, premda su me forsirali da idu Novi fosili. Nisam htio. Sjećam se kad sam ih prvi put vidio kako sviraju na jednoj ljetnoj terasi. Odmah sam imao viziju što će biti s njima. Ukazali su mi se u plavom – ispričao nam je Dujmić. Devedesetih su Fosili prestali svirati. Do okupljanja ''pravih'' Fosila Dujmić svira u 4 asa. Sa Zrinkom Tutićem autor je "Moje domovine", a iza njega je i veliki broj najavnih špica. Skladba "Dobro jutro, Hrvatska" već je skoro 30 godina zaštitni znak istoimene emisije. Predavao je i skladanje na Rock akademiji i jako ga je zanimala glazba za kazalište i film. Između ostalog, pisao je glazbu za predstave "Sedam lakih komada" i "Dundo Maroje", za film "Cijena života" Bogdana Diklića te za dokumentarac "Zemlja pustinjskog sokola". Prema njegovim pjesmama napravljen je i mjuzikl "Za dobra stara vremena". Godine 1983. rodio mu se sin jedinac Tin koji je s majkom Vesnom dugo živio u Španjolskoj. Godine 1990., nakon tri godine veze, vjenčao se sa suprugom Snježanom. Na rođendan te godine umrla mu je mama. – Jedno srce sam izgubio, drugo dobio. Da nema Snježane, ne bi bilo ni mene – kazao je Dujmić. Sa suprugom je imao turbulentan odnos, no ona mu je sve oprostila i bila s njim do zadnjeg dana.

