Frontmen Daleke obale: 'Žene su uvijek zaljubljene u mene, a ja sam zaljubljen u saksofon'

Nakon live singla "Noć je prekrasna" zabilježenog na ovogodišnjem koncertnom spektaklu u Domu sportova, Daleka obala predstavila je novi spot, emotivnu i kompleksnu baladu ''Ni ti a ni ja'' koja se bavi jednako kompleksnom temom ljubavnih, ali i ljudskih odnosa. Najava je to njihova novog albuma, prvog nakon 20 godina, ali i prvog s novim pjevačem Jakšom Jordesom, koji je zamijenio Marijana Bana. Upravo je Jakša i napisao ovu novu pjesmu.

– Pjesma je napisana nakon prekida jedne duge veze kada sam shvatio da smo oboje krivi, a ne samo jedna strana. Naučio sam da je ljubav putovanje bez konačnog odredišta, treba uživati u svakom njezinu trenutku – rekao je Jakša o singlu s albuma "Kao sad" koji uskoro izlazi, a na kojem će se naći 11 pjesama, čiji su autori preostali članovi Daleke obale Boris Hrepić-Hrepa, Zoran Ukić i Jadran Vušković. Spot za pjesmu "Ni ti a ni ja" sniman je u Lumbardi na otoku Korčuli, Jakšinu rodnom mjestu. Glumci su bili mještani Lumbarde, a jedna od njih bila je i Jakšina mama.

– Moja mater je divna starica koja je uvijek htjela vidjeti kako se to snima. Redatelj spota Doringo imao je ideju da u spotu bude starija i mlađa populacija pa je tako i moja mama završila u njemu. Odradila je to maestralno, bila je vrlo disciplinirana kada su se morali ponavljati kadrovi. Ona već je poznata po tome da mi upada u kadar. Tako je cijela nacija vidjela kad mi je uletjela u sobu tijekom javljanja Skypeom u "Dobro jutro, Hrvatska". Ona je moj anđeo čuvar – smije se Jakša koji je ponosan na svoje mjesto.

– Lumbarda mi je sve na svijetu, to mi je mjesto u koje se uvijek mogu vratiti nakon svojih lutanja. Zahvalan sam bendu jer su odlučili da se tu snima, ali i mještanima koji su s oduševljenjem glumili u spotu. Ima nas 1000 i svi smo povezani, ljeti su svi okrenuti turizmu, a zimi se družimo uz komin i igramo na karte – priča nam Jakša koji je s Dalekom obalom ove godine odradio puno koncerata.

– Drago mi je da su me svi fanovi dobro prihvatili. Veseli me da je u publici bilo puno mladih ljudi koji se nisu ni rodili kada su te pjesme izašle, a opet su ih znali pjevati od početka do kraja. Bio sam i sam fan Daleke obale i uvijek sam znao da u glasu imam taj timbar kao i Ban. Iza mene je 30 godina profesionalnog iskustva u glazbi pa sam se s guštom prihvatio ove obaveze i drago mi je da su to svi prihvatili, a i da se sam Ban složio da ga mijenjam – iskreno će Jordes koji je saksofonist po vokaciji, pa često nastupa i sa svojim instrumentom. Nedavno je tako svirao na jednom privatnom nastupu u Španjolskoj.

– Nakon svirke otišao sam u jedan pub u Malagi i tamo je bila neka ekipa stranaca koja je zasvirala. Prišao sam im i rekao da dobru sviraju. Kada sam im spomenuo da sam i sam glazbenik, pozvali su im da im se pridružim. Na kraju smo svirali do osam ujutro, zvali su me da im se ponovno pridružim kad god želim – kaže Jakša koji je ostao tajnovit po pitanju žena u njegovu životu.

– Žene su uvijek zaljubljene u mene, to je sve što ću vam reći. Ja sam zaljubljen u saksofon, pa se tako nađemo na istoj valnoj dužini – kazao je Jakša i dodao kako je "život glazbenika između koncerata nuspojava".

– Mi obožavamo svirati, svaki koncert nam je kao team building. Bude puno smijeha i zezanja, imamo stvarno odličnu atmosferu. Dok god bude tako, svirat ćemo što više budemo mogli – zaključio je Jakša Jordes.

