Wendi Superstar svojim je plesom grudima dobila tri glasa žirija: 'Ovo mi je definitivno jedan od boljih nastupa'

U trećoj epizodi Supertalenta vidjeli smo deset novih nastupa od kojih su neki oduševili, impresionirali i zapanjili članove žirija, a bilo je i onih koji su ih nasmijali do suza.

Veliko iznenađenje na pozornicu donijela je 17-godišnja Ivana Dugonjić iz Banja Luke koja je svojom pozitivnom energijom potpuno osvojila članove žirija, a onda ih je i raznježila emotivnom izvedbom Adeline pjesme 'To Be Loved'. Iako je Martina na početku komentirala da je njezin izbor ambiciozan, nakon nastupa izjavila je da je interpretacijski Ivana u ovoj pjesmi bila čak i bolja od originalne pjevačice, dok joj je Davor dao epitet „iskusne duše“.

„Ne znam jesi li čula za pojam stare duše. Možda stara duša nije dobar izraz nego iskusna duša. Bez obzira na to što imaš 17 godina, imaš izrazito iskusnu dušu i to se osjeti dok pjevaš“, rekao je Davor, a komplimentima su se pridružili i preostali članovi žirija.

„Kad sam te vidjela, toliko si došla zaigrana, vesela i puna pozitive, kao jedna vrckava djevojčica, a onda… potpuna transformacija! Toliko si dobra da bi svaki dugački komentar bio suvišan. Naprosto si genijalna“, zaključila je Maja.

Svojim glasom oduševio je i Kristijan Crnica iz Slovenije koji je otpjevao sporiju verziju kultne pjesme 'Take On Me' koja je članove žirija podigla na noge, a svaki od njih poklonio mu je prolazni glas. „Jako mi se svidio ovaj twist. U predstavljanju mi niste dali čak niti naslutiti snagu koju posjedujete i snagu prodiranja u publiku, a to je nešto što se ne može naučiti jer to naprosto mora biti životna strast koju u danom trenutku i u određenim okolnostima pustimo van. To je kod vas do te mjere snažno da mi je malo teško, ali na lijepi način. Ja volim kad mi je teško“, poručila je Martina koju je Kristijan raznježio.

18-godišnji Nemanja Pejčić došao je na Supertalent da pokaže viši nivo freestyle nogometa, a sudeći po komentarima žirija to mu je i pošlo za rukom. Osim što je izveo niz nevjerojatnih trikova s loptom, u jednom dijelu nastupa kao rekvizit mu je poslužila i naranča, što je dodatno oduševilo žiri.

„Osim što imaš jako dobru razinu vještine, imaš i tu neku interakciju s nama i s ljudima…televizičnost ili kako god to želiš nazvati. Mislim da te čeka sigurno dobra budućnost i usudio bih se reći da ćemo ti mi biti jedna mala stepenica u velikoj piramidi“, zaključio je Davor, dok je Martina nadodala: „Razina tvoje izvedbe bila je toliko svjetska da sam bila uvjerena da si stranac“.

Pozitivne komentare i prolazne glasove žirija izmamio je Denis Dejanović koji je na Supertalentu priredio pravi vatreni spektakl. Njegov nastup ne samo da ih je zapanjio, nego su nakon njega imali i brojna pitanja, pa je Fabijana zanimalo kako se Denisu kosa i brada ne zapale, dok je Maja htjela znati je li na svojim predstavama nekoga zapalio. Osim pitanja, članovi žirija imali su i brojne riječi hvale.

„Meni je ovo bilo magično, čarobno… Bez vatre nema života, tako da mi bez vatre nemamo showa. Ja vas želim vidjeti ponovo“, poručio je Davor.

Simpatični 13-godišnji zaljubljenik u ples Leon Grgić pokazao je da čak i bez partnerice u plesu može osvojiti četiri prolazna glasa žirija. Leon je već na prvi pogled nasmijao publiku izjavivši da se latinoameričkim i standardnim plesom bavi „tri godine i dva sata“, a u slobodno vrijeme voli svirati, kuhati i peći kolače. Nakon što je izveo svoju solo koreografiju, Davor je predložio da pokuša nešto otplesati s Majom dok mu ne pronađu partnericu u Bjelovaru. Čak ni Maja nije u potpunosti mogla pratiti Leonove vješte korake, a Martina mu je prorekla svjetlu budućnost.

„Ja ću ti samo reći da ti proričem da će u Bjelovaru sada biti frka i panika, naglo će krenuti porast djevojčica koje će željeti baš latin i standard plesati, i to s tobom“, zaključila je.

Članice Plesno gimnastičkog kluba Flik Šenkovec svojom su acro dance koreografijom uspjele rasplesati čak i Franu i Igora koji su ih pratili iz backstagea, a impresionirale su i članove žirija koji su ih nagradili s četiri prolazna glasa.

„Mene ste stvarno oduševile. Jako je dugo trajala točka i niti u jednom trenutku nitko nije poželio da završi, a to je dokaz da je doista zanimljivo. Ne mogu vjerovati da u Hrvatskoj imamo tako profesionalnu acro grupu. Da niste rekle otkud ste, rekao bih da niste naše, a to samo znači da ste izuzetno dobre i da smo mi iznenađeni i zapanjeni“, poručio je Davor.

Ogromnu količinu pozitivne energije na pozornicu Supertalenta donijele su članice skupine Chicas iz Slovenije koje inače sviraju slovensku narodnu glazbu, a hrvatsku su publiku podigle na noge hitovima Doris Dragović i grupe Magazin te izborile četiri prolazna glasa.

„Ovo je stvarno bilo baš super! Vidio sam odmah po instrumentima da se vi ne šalite, ali kad ste krenule za ozbiljno vidi se da stvarno imate energiju te vas je divno i za gledati i za slušati“, zaključio je Fabijan, a Martina im je poručila da bi im na razini energije pozavidjela i Maja.

Neviđeni show i iznenađenje, koje se moglo vidjeti i na licima članova žirija, izazvala je Wendi Superstar koja je u ritmu glazbe izvela nezaboravan ples grudima. Iako je Martina zaplakala od smijeha zaključivši da je ovo najzabavnija točka koju je vidjela na Supertalentu, ipak je odlučila da ne bi ponovo htjela gledati Wendin talent. Ostale je članove žirija njezin performans oduševio, pa je s tri prolazna glasa i osmjehom na licu napustila pozornicu.

„Ovo mi je definitivno bio jedan od boljih nastupa“, zaključio je Davor.

U trećoj audiciji vidjeli smo i dva nastupa koja nisu uspjela ostvariti dovoljan broj glasova za prolaz u idući krug natjecanja. Yogmani Kafle, koji se u Hrvatsku preselio iz Nepala, svojom izvedbom pjesme 'Da je sreće bilo' pjevača Željka Bebeka nije uspio osvojiti žiri, a nedovoljan broj glasova dobio je i August Popijač iz Kumrovca čiji plesni pokreti nisu bili dovoljni za prolaz.

VIDEO Jolie podnijela tužbu protiv Pitta