Frano Ridjan: 'Kad ja zapjevam, ljudima poteknu suze'

Glas omiljenog radijskog i televizijskog voditelja Frane Ridjana već neko vrijeme budi slušatelje Drugog programa Hrvatskoga radija. Duhoviti Frano rado prihvaća nove izazove i čini se da ima neograničenu količinu energije, jer se s jednakim elanom baca u sve više zahtjevnih, ali i zanimljivih projekata.

Kakav je osjećaj biti među nominiranima za Večernjakvu ružu u kategoriji radijska osoba godine?

Čast mi je biti spomenut u društvu velikana s kojima sam nominiran.

Radijski ste i televizijski voditelj, koji posao je zahtjevniji, gdje je pritisak veći?

Ljudi misle da je televizijski posao zahtjevniji, no ja mislim da je obrnuto. Televizija je jedna slatka prevara, obmana neviđene vrste, gutač vašeg vremena i pozornosti, suzdržana i namještena. Radio je brz, dinamičan, stvara dodatnu vrijednost, a opet može biti spor i ugodan ako to želi, no nikad nije gubitak vremena. Puno je zahtjevnije napraviti dobar posao na radiju, jer tvoj glas mora dočarati sve – atmosferu, trenutak i informaciju koja će biti korisna ili nekoga zabaviti.

Imate li još neki projekt u planu? Možda neku autorsku radijsku emisiju?

Vjerujem da je preda mnom još puno projekata do mirovine ili barem dok ne oćelavim. Tko me pozove, tu sam. Iskustva imam dovoljno, a još sam mlad. Moje vrijeme tek dolazi. Televizija jako troši ljude, pa je povlačenje prema radiju uvijek bolji odabir. Rado bih radio autorsku emisiju, samo čekam da moji nadređeni to adekvatno poprate na mojim mjesečnim primanjima.

Smatrate li da možete približiti radio mlađoj publici?

Naravno da se radio može približiti mlađoj publici. Posljednje znanstvene studije i istraživanja govore da slušanost radija konstantno raste u mlađim generacijama. U sustavu HRT-a radijski program je godinama zapostavljan nauštrb mlađe sestre televizije, pa je pred nama ogroman put koji je nemoguće premostiti bez ulaganja u promidžbu, bez brendiranja ljudi koji čine ovaj medij i modernijeg pristupa produkciji. .

Natječete se u emisiji ‘Zvijezde pjevaju’, kako je do toga došlo i što privatno najviše volite pjevati?

Došlo je kao radna obaveza jer nitko nije želio pjevati. Ja sam rekao uredništvu, ako mogu pomoći da se show ostvari, da ću doći i zapjevati, iako jako sumnjam u svoje vokalne mogućnosti i cijeli se život suzdržavam od pjevanja. U zafrkanciji kažem da suze teku kad ja pjevam, pa će se ljudi barem zabaviti jer to je show u kojem amateri trebaju propjevati. Nije cilj zvati one koji imaju pjevačkog iskustva jer to nema smisla, ali kad nitko nema hrabrosti, ostajemo mi koji imamo dovoljno ludosti.

Tko će vam biti pratnja na dodjeli Ruže?

Iskreno se nadam da ću uspjeti nagovoriti suprugu da mi se pridruži. Kao roditelji malog hahara, zaslužili smo to.