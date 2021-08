Frano Lasić nije skidao osmijeh u Sarajevu u pratnji tri desetljeća mlađe supruge

Glumac i pjevač Frano Lasić (66) došao je na otvaranje 27. Sarajevo Film Festivala u pratnji 32 godine mlađe supruge Milene koja je ukrala pažnju fotoreportera na crvenom tepihu. Lijepa umjetnica obukla je crnu haljinu s velikom mašnom na dekolteu.

Podsjetimo, brak sa tri desetljeća mlađom umjetnicom njegov je četvrti brak, a lani su dobili sina Nikolasa. Iza Frane su tri braka, a prvi brak sklopio je Majom Nikšić s kojom je dobio sina Janka i bivši supružnici su nakon razvoda ostali prijatelji. Drugi put se oženio s Ljiljanom iz Beograda i taj brak je bio jedan od najkraćih brakova na našoj estradi jer je potrajao tek tri tjedna. Treća supruga mu je bila Živa Stupnik s kojom je dobio dvoje djece; Luku i Linu.

- Može se uspjeti. Dogovaramo se sve. Tu nema izbora. Ovdje nemam glavnu ulogu pa se može sve stići. Nije problem. Problem bi bio da imam glavnu ulogu. To bi značilo da sam svaki dan na snimanju od jutra do večeri. - rekao je Lasić nedavno za Blic. Rekao je i kako je beba bila logičan slijed njegove veze sa suprugom Milenom koju obožava i rekao je da se rođenjem sina i on osjeća kao da se opet rodio. - Sretan sam i to mi daje snagu. Veseli me situacija s malom bebom koju gledaš kako raste svaki dan, kako se smije, to je predivno, a i sin me pomladio - rekao je glumac.

