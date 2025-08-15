Sjećate se najvećeg zavodnika iz 'Ljubav je na selu'? Evo kako danas izgleda

Naši Portali
VL
Autor
Vecernji.hr
15.08.2025.
u 22:15

Nakon završetka showa više se puta nagađalo da je napokon pronašao ljubav, no Jovan priznaje da se sreća u tom području još nije ostvarila

Jovan Karapandža, farmer iz desete sezone reality emisije Ljubav je na selu, ostao je zapamćen po svojoj karizmi i zavodljivim nastupima, posebno po strastvenim scenama s Paulinom Tomičić, jednom od kandidatkinja koje su se borile za njegovo srce. Iako je privukao pažnju brojnih djevojaka, s nijednom se nije skrasio. Nakon završetka showa više se puta nagađalo da je napokon pronašao ljubav, no Jovan priznaje da se sreća u tom području još nije ostvarila.

– Nije da nemam vremena za ljubav. Bilo je i ozbiljnih veza, ali sve je puklo. Iako trenutačno nisam u vezi, vjeru u ljubav nisam izgubio – izjavio je za RTL.hr. Iako ljubav nije pronašao, to ne znači da mu je život dosadan. Pojavio se i u popularnoj emisiji Večera za 5 na selu, gdje je prikupio 31 bod. Ipak, pobjeda mu je izmakla, a jedan od gostiju zamjerio mu je nekoliko propusta te mu dao tek ocjenu šest. Zanimljivost iz Jovanova života koja je posebno privukla pažnju javnosti bilo je lažno vjenčanje koje je prije nekoliko godina organizirao s prijateljem i fotografom Danijelom Živkovićem. – Htio sam smanjiti interes žena koje su mi znale dolaziti pred kuću bez najave. Nadao sam se da će objava tih fotografija pomoći, ali interes se nije znatno smanjio – ispričao je uz osmijeh. U ovoj Facebooj objavi možete vidjeti kako Jovan sada izgleda:

Dodao je kako će, kad se jednom zaista oženi, svadba biti u pravom slavonskom duhu i trajat će dva do tri dana. U show Ljubav je na selu prijavio se bez velikih očekivanja, ali nije imao ništa protiv da okuša sreću. Nakon emisije ostao je u prijateljskom odnosu s Paulinom. – Moram reći da je ona stvarno divna osoba, bez trunke pokvarenosti. Redovito se čujemo, iako se ne viđamo zbog udaljenosti – zaključio je Jovan. 
Ključne riječi
showbiz Ljubav je na selu Jovan Karapandža

