Juricu Pađena na ljetovanju iznenadio obožavatelj iz Poljske: Kakva priča!

Glazbenik Jurica Pađen, podijelio je sa svojim pratiteljima na Instagramu nevjerojatnu priču s ljetovanja koja dokazuje da glazba doista ne poznaje granice. Frontmen kultnog Aerodroma trenutno uživa na zasluženom odmoru na našoj obali, puneći baterije pred veliki koncert koji ga s bendom očekuje u subotu, 16. kolovoza, u Gračanici u Bosni i Hercegovini. No, čak i na odmoru pronalaze ga najvjerniji obožavatelji, i to s mjesta s kojih bi se najmanje nadao. Njegova objava dirnula je mnoge i postala pravi mali internetski hit.

- Jedna nevjerojatna priča! Adam, Poljak koji je došao na ljetovanje na Jadran, upravo maturirao, sa pedalborda me vidio dok plivam, i predstavio se kao veliki fan Aerodroma. Kasnije, u kafiću, vidio sam da zna SVE o bendu, koja je pjesma s kojeg albuma , tekstove i članove benda, bivše i sadašnje!! - napisao je Pađen i uz objavu stavio fotografiju s Adamom, te je objavio i snimku zaslona glazbene liste na kojoj je Aerodrom na prvom mjestu, ispred bendova kao što su Kino i Električni Orgazam. Ova topla ljetna priča odmah je izazvala lavinu pozitivnih reakcija. Pratitelji su u komentarima izrazili svoje oduševljenje, a neki su ponudili i vrlo zanimljivo objašnjenje za veliku popularnost Pađenove glazbe u Poljskoj.

Jedan od komentatora istaknuo je ključnu ulogu projekta Yugoton: "Kad je poljska grupa Yugoton popularizirala početkom 2000. naše hitove u Poljskoj!!! Imamo svjetske hitove, samo mi to ne znamo između ostalog i prodati!!!". Na to se nadovezao i drugi obožavatelj: "Poljaci su veoma obrazovani o našem zvuku 80/90 kroz projekte yugoton/yugopolis za koje je zadužen Grzegor Brzozowicz". Komentari poput "Kad si najbolji" i "Pa dečko ima ukusa u muzici, kolega" samo su potvrdili ono što je svima jasno – Jurica Pađen je glazbena ikona čije pjesme odgajaju generacije, čak i daleko izvan naših granica.