FOTO Znate li kako izgleda najmlađa kći Željka Bebeka? Otac joj je posvetio pjesmu, a sada je privukla pozornost tijekom izlaska

Karlovac je ovih dana središte glazbenog svijeta u Hrvata, a razlog tome jest Porin koji se ove godine održava u tom gradu. No, prije same dodjele na raspredu je Tjedan Porina tijekom kojeg su organizatori pripremili razna druženja s glazbenicima i druge događaje. Jedno od događanja jest i predstavljanje knjige "U inat svima" Željka Bebeka, a slavni glazbenik na ovo je događanje došao u društvu obitelji: supruge Ružice, sina Zvonimira i kćeri Katarina. Željka u društvu supruge i sina viđamo često s obzirom na to da obično u ovom sastavu dolaze na razna događanja, a sin svira u njegovom bendu. No, Katarinu (19) vidimo dosta rjeđe. No, obitelj je ovoga puta spremno pozirala fotografima, a svu pažnju ukrala je lijepa plavuša.

26.03.2025., Karlovac - U sklopu Tjedna Porina predstavljena je knjiga “U inat svima” glazbenika Zeljka Bebeka koji je na promociju stigao sa obitelji. Photo: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Podsjetimo, Legendarni glazbenik svoju lijepu kćer zadnji je put pokazao u prosincu. Tada je bio u Londonu s obitelji povodom svog rođendana. Željko je ovaj poseban dan odlučio obilježiti zajedničkom fotografijom na društvenim mrežama. Sa suprugom Ružicom i njihovo dvoje djece fotografirao se ispred kultnog Big Bena, a posebnu pozornost privukla je pjevačeva 19-godišnja kći Katarina, koja je i napravila selfi. Katarinu ne viđamo često u javnosti, a na najnovijoj fotografiji može se primijetiti da je promijenila imidž i od brinete postala plavuša.

Ovako se Bebek obratio obožavateljima u opisu rođendanske fotografije: - Dragi prijatelji, danas, na moj 79. rođendan, želim se od srca zahvaliti svima vama na divnim čestitkama, porukama i ljubavi koju mi šaljete. Trenutačno sam u Londonu, okružen obitelji, i nema ljepšeg načina da provedem ovaj poseban dan – uz najmilije koji mi uljepšavaju svaki trenutak. Veselim se novim susretima, koncertima i trenucima koje ćemo zajedno stvarati. Voli vas, Bebek! - napisao je Željko.

Iako se ne eksponira često u medijima, Katarina je pokazala da je naslijedila glazbeni talent svojih roditelja. Prvi put je šira javnost imala priliku upoznati je kroz emotivni spot za pjesmu "Kćeri moja", koju joj je otac posvetio. Pjesma je postala hit, a spot je u samo 24 sata pregledalo više od 27.000 ljudi. Željko je svojoj mezimici posvetio posebnu pjesmu s dirljivim stihovima: "Nek' te voli svakog božjeg dana, k'o meni mati tvoja ti si njemu od neba izabrana". Pjesma "Kćeri moja" nije samo osobna posveta Katarini, već je postala himna svim očevima koji će jednog dana svoje kćeri ispratiti na životni put. Prema riječima Željka Bebeka, Katarina će "sigurno kroz naredno vrijeme biti prisutna u obiteljskom bendu", što sugerira da bi mogla aktivnije sudjelovati u glazbenim projektima. Zajedno s bratom Zvonimirom, koji je već etablirani član očevog benda, mogla bi činiti novu generaciju glazbene dinastije Bebek.