FOTO Zašto Petar Grašo uvijek nosi sunčane naočale? Otkrivena tajna pjevačeva zaštitnog znaka!

Jedan od najpoznatijih domaćih pjevača, 49-godišnji Petar Grašo svojim hitovima i glazbom nikog ne ostavlja ravnodušnim. Svojim privatnim ljubavnim životom također privlači veliku pažnju, a sa suprugom Hanom Huljić Grašo ima dvoje predivne djece - kćerkicu Albu i sina Tonija. Njihova djeca pokazuju veliki smisao za glazbu, pa je tako za Uskrs njegova supruga objavila i novu dječju pjesmicu "Uskrsna pjesma – Aleluja". Pjesmu je napisala spisateljica i hitmejkerica Vjekoslava Huljić, a pjevam je doista predivna.

Također, pisali smo i o njegovu posjetu adventskim kućicama svog šogora Ivana Huljića u metropoli. Kućicu naziva 'Krivi ljudi', koja u ponudi ima i Freetule by Grašo, posjetio je sa svojom obitelji i vjenčanim kumovima Dinom i Viktorijom Rađom. - Obitelj - poručio je bivši košarkaš uz fotografiju na kojoj pozira sa suprugom, a pridružili su im se i Grašini roditelji Snježana i Zoran te sestra Buga, koju, baš kao i roditelje rijetko imamo priliku vidjeti u javnosti. Ekipa se naočigled super zabavila u dvoru ekskluzivnog hotela Esplanade uz bocu vina, ukusna jela i božićne pjesme. Ono što su pratitelji na društvenoj mreži mogli primijetiti jest Grašo s naizgled sunčanim naočalama.

No jeste li se ikada zapitali zašto Petar uvijek nosi sunčane naočale? Glazbenik ima zavidnu kolekciju naočala raznih modela, oblika i boja, a zapravo je riječ o naočalama za vid. Dok je Grašo vješto prikrio kako zapravo ima dioptriju, u pitanju su fotoosjetljive leće. Kada je riječ o takvim naočalama, one se automatski prilagođavaju svjetlosnim uvjetima. Savršeno su prozirne unutra, s propusnošću svjetla do 95 posto, dok na otvorenom prostoru i za sunčanog dana mogu dosegnuti stupanj zatamnjenja i do 80 posto, ovisno o temperaturi zraka i količini izloženosti UV zrakama.

Zbog jedinstvene tehnologije i svojstva materijala, takve naočalne leće se brzo prilagođavaju i aktiviraju pod utjecajem temperaturnih i svjetlosnih uvjeta. One blokiraju UV zrake i štite oko od štetnog plavog svjetla s digitalnih uređaja, ali i iz vanjskog okruženja. Štite oko od bliještanja i štetnog djelovanja svjetla, istovremeno zadržavajući optimalan balans između jasnoće vida i količine zatamnjenja.

Podsjetimo, osim toga, pisali smo i da se uoči pjevačeva koncerta na Jahorini proširila vijest da je Splićanin baš ondje kupio luksuzni apartman u sklopu kompleksa smještenog stotinjak metara od skijaške staze i s pogledom na gustu borovu šumu na nešto više od 1500 metara nadmorske visine. Grašo već godinama pokazuje poduzetničku svestranost. Iako mu je posao vezan za mikrofon i binu, već određeno vrijeme ovaj glazbenik promišljeno ulaže u turizam, a zbog svoje karizme nerijetko je angažiran kao zaštitno lice određenih lifestyle brendova. Kako smo tada neslužbeno doznali, Grašina nova vikendica nalazi se u sklopu ekskluzivnog kompleksa Monterra, investicije teške najmanje 15 milijuna eura, a iza koje stoji tamošnji poduzetnik Aleksandar Lazarević koji u svome portfelju već ima i Termag, jedan od najcjenjenijih hotela na Jahorini. Grašo se za Večernji list osvrnuo i na pitanje o svojoj novoj investiciji.

- Jahorinu vole svi jer je ona izvorište gostoljubivosti, pozitivne energije i dobre zabave za cijelu regiju. Zbog blizine joj gravitira dosta Dalmatinaca, ali i Zagrepčana, a tamo često vidim i drage prijatelje iz Slovenije, BiH i Srbije. Cijeli život skijam u zapadnoj Europi i apartman na Jahorini nisam kupio samo zbog skijanja, već zato što je ona jamac mira i autentične zimske idile. Osim toga, Jahorina je blizu bilo da stižem iz Splita ili Zagreba. Priroda je netaknuta, infrastruktura kvalitetna tako da destinacija suštinski nudi isto što i skijališta diljem Europe samo uz više mira, a što je idealno za obiteljski odmor. U konačnici i Sarajevo mi je na 20 minuta vožnje, a u tom gradu uvijek se osjećam lijepo i dobrodošlo - kazao je Grašo dodavši kako ga veseli što će mu susjed u apartmanu biti i kum Tomaž Kavčič, cijenjeni slovenski chef.

Također smo tada doznali kako su u istom kompleksu apartmane rezervirale mnoge poznate osobe s regionalne sportske i umjetničke estrade pa se čini da će Monterra uistinu postati drugi dom za mnoga poznata lica. Inače, cijenu apartmana u Monterri nije moguće pronaći, ali javno su dostupne informacije koje sugeriraju kako se kvadrat kreće između 2700 pa sve do 4000 eura. U medijskim člancima od prije nekoliko godina stoji da je riječ o dosad neviđenom kompleksu apartmana na ovim prostorima, a koji je građen po najvišim arhitektonskim, dizajnerskim i tehnološkim standardima.