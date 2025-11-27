Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 1
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
BREAKING
"Večernji i VOYO udružili snage: vodimo te u svijet vrhunskih informacija i zabave - iskoristi priliku koja se ne propušta"
Poslušaj
Prijavi grešku
svaka čast

FOTO Wow! Evo tko je prvi osvojio platinastu karticu u 'MasterChefu'! Chefovi su oduševljeni

Foto: Nova TV
1/6
VL
Autor
Vecernji.hr
27.11.2025.
u 00:15

Barbara Grubišić briljirala je u izazovu s luksuznim namirnicama i zasluženo prva osvojila platinastu karticu u ovoj sezoni MasterChefa.

Spoj odličnih okusa i dojmljive prezentacije donio joj je nepodijeljene pohvale članova žirija – Gorana Kočiša, Stjepana Vukadina i Marija Mihelja, a jelo koje je pripremila ostalo je zapamćeno kao vrhunac večeri. Tjestenina punjena hlapom i prepeličjim jajem, s povrćem i gljivama te tartarom od hlapa s tartufima, pokazala je njezinu sigurnost u pripremi tanjura i profinjen pristup luksuznim namirnicama.

„Sve je išlo u moju korist, od tog tartufa pa nadalje, tako da sam presretna. Borit ću se da kartica ostane kod mene do kraja“, izjavila je Barbara uz osmijeh. Stjepan nije skrivao oduševljenje: „Barbara, bravo!“, pohvalio ju je uz pljesak, dok je Goran zaključio: „Jako lijepo i izgleda jelo, ali okusno je još pet puta i bolje od vizuala.“

FOTO Sanja i Sead iz MasterChefa objavili najljepšu vijest! Ovi prizori podsjećaju na scene iz filma
1/12

Dok je Barbara dominirala, za neke je izazov bio ozbiljan test. Antonijin tanjur naišao je na konkretne kritike. Nedostatak svježine i balansiranosti okusa rezultirao je upozorenjem žirija. „Sve povrće ti ima isti okus. Fali svježine i začina“, rekao je chef Stjepan, jasno ukazujući na pad standarda kod jela koja im je inače donosila.

Damjan se odlučio za tehnički zahtjevnu tehniku flambiranja hlapa, što je dodatno začinilo večer. Kroz luksuzne sastojke i zahtjevan zadatak – pripremu jela za romantičan spoj – kandidati su morali pokazati više od kulinarske rutine. „I sebi i drugima sam pokazala da ja to mogu“, zaključila je Barbara, koja ovom pobjedom ne samo da je stekla prestižnu platinastu karticu, već i jasno najavila ozbiljnu utrku prema finalu.

Ključne riječi
kuhanje kulinarstvo Nova TV masterchef showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja