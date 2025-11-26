Željkove odabranice razočarane njegovim stavovima, a Dottie nema vremena za čekanje: 'Zaigrano sam zavodljiva'

„Imaš lijepi vrt“, pohvalila je Suzana svog Roberta, ne krijući koliko joj se sviđa. Farmeru se nije baš svidio modni odabir Rive i Ankice, koje su u vrt stigle našminkane i u dugim haljinama, no one su mu htjele dokazati da itekako znaju potegnuti. „Bit će puno posla i tu ću se ja pokazati“, poručila je jasno Suzana. Njegove dame posebno su oduševili poniji i jarci koje su nahranile i mazile. Željkove dame svog su farmera privele na ispitivanje, a najviše ih je zanimalo što on kao muškarac može pružiti ženi s kojom želi provesti život. No njegovi tvrdi stavovi malo su ih razočarali pa su zaključile kako sumnjaju je li on uopće spreman za život udvoje. „U mojoj kući moja pravila“, poručio je, „Mora biti kako ja kažem.“ „Nama je potrebno ljubav, razumijevanje i zajednički život“, Sara se pobunila, smatrajući da farmer uopće ne zna što želi.

Radna akcija trajala je i u Bilicama, a u brizi oko bilja najbolje se snašla Slađana. Dottie je, pak, cijela situacija bila pomalo dosadna pa ju je odlučila začiniti. Farmera je zamolila da joj pokaže kako se koristi crijevo za vodu, a on se bacio na instrukcije. „Malo me zavela svojim ponašanjem“, priznao je, „Ona je predivna žena i normalno da nisam ravnodušan prema njoj.“ „Osjećam kemiju i povezanost s Josipom. Mislim da još istražujemo jedno drugo. Pokušala sam biti jako zaigrano zavodljiva“, poručila je Kanađanka, poželjevši da je farmer još više poduči radu u vrtu. Josip Đ. svoje je cure poveo na pecanje na jezero. Smijeha i dobe zabave nije nedostajalo, no ribički uspjesi su izostali. Ipak, uspio je nabaviti šarana i odlučio ih iznenaditi baranjskim fiš-paprikašem.

Dejan je odlučio testirati svoje cure i vidjeti kakve su u cijepanju drva. Ajdi se ta ideja nije pretjerano svidjela pa je odbila jer se nije željela osramotiti. „Onda nemaš šanse kod mene na farmi, morat ćeš ići“, odgovorio joj je iziritirani Dejan. Mladi ih je farmer proveo i svojim vrtom te odlučio ispitati koliko znaju o voću i povrću, a dame se nisu baš iskazale. Slijedilo je i zalijevanje vrta, a Dejan je imao brojne primjedbe na njihov rad. Tomislav je Petru, Ninu i Iris poveo na izlet na rijeku Gacku, a priroda ih je posve oduševila. Spremio im je iznenađenje – vožnju kajacima.

Nakon napornog rada kod Roberta je poslužen i ručak, a glavna kuharica je bila Ankica. Nakon što joj je meso malo zagorjelo, njezine su suparnice jedva dočekale da joj mogu prigovoriti. „Pojela sam iz poštovanja“, Riva je komentirala. Za kraj dana u Bilicama stiglo je vrijeme da Slađa, Dottie i Jelica ispune svoje obećanje te ošišaju svog farmera jer im se njegova duža frizura nikako ne sviđa. On se s dozom sumnje predao u njihove ruke. Slađa se bacila na brijanje njegove brade. Jelici se nije sviđalo što farmer svim trima damama dijeli komplimente i pitala se što je od toga iskreno. „Izgledam kao neki tinejdžer, kao neki pijevac“, komentirao je Josip, no ipak je zahvalio damama. „Jako je zgodan“, poručila je Dottie.

Baranjska noć mirisala je na eterična ulja, a Ksenija je svom farmeru Josipu priuštila masažu pod prigušenim svjetlima. „Ksenija je opasna“, zaključile su konkurentice. „Masaža je bila odlična, uspavala me totalno“, Josip je poručio. Što donosi novi dan na imanjima, pokazat će nova epizoda 'Ljubav je na selu', sutra od 21.25 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na streaming platformi Voyo.