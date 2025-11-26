Naši Portali
POVUKLA SE

FOTO Nekada problematična, a danas uzorna majka! Aleks Grdić snimljena u javnosti, evo kako izgleda

Foto: Klub Moon/ Ivan Klekar
VL
Autor
Vecernji.hr
26.11.2025.
u 18:08

Ona se zadnjih godina povukla iz javnosti te se vratila u rodnu Viroviticu, gdje danas živi mirnim obiteljskim životom i rijetko sudjeluje na ovakvim modnim događanjima

Bivša manekenka Jelena Katarina Kapa na svom je Instagram profilu objavila nekoliko fotografija i video snimki s Konferencije Romkinja na kojoj je bila održana i modna revija u kojoj je Jelena sudjelovala. Podijelila je dio atmosfere iz backstage fotografiju na kojoj je pozirala s Aleksandrom Grdić, bivšom Miss Hrvatske. Ona se zadnjih godina povukla iz javnosti te se vratila u rodnu Viroviticu, gdje danas živi mirnim obiteljskim životom i rijetko sudjeluje na ovakvim modnim događanjima. Nakon što je 2003. godine osvojila titulu Miss Hrvatske postala je jedna od najtraženijih manekenki te je sudjelovala i u brojnim reality showovima. Nakon što je godinama bila dio estradne scene odlučila je napraviti zaokret i povući se kako bi se posvetila obitelji. 

Majka je troje djece, uživa u miru Virovitice sa suprugom Markom Šijakovićem i rijetko je viđamo u javnosti, a najčešće u sasvim običnim situacijama, poput kupovine namirnica ili odlaska frizeru. - Znam da me mnogi pamte po drukčijem načinu života, ali moja tri anđela dovoljan su razlog da zaboravim na reflektore i modne piste. Kad postaneš majka, sve se promijeni - rekla je u jednom intervju za 24 sata.

 Aleksandrina kolegica Jelena započela je svoju karijeru u modnoj industriji, kada je, poput mnogih drugih djevojkama tražila priliku da zasja na modnim pistama i u editorijalima. Iako nije postala superzvijezda, njezina karijera bila je značajna unutar granica hrvatske modne scene. Radila je s brojnim poznatim dizajnerima i brendovima. Nakon završetka manekenske karijere, Jelena se povukla iz svijeta mode, no nije u potpunosti nestala iz javnog života. Ova ljepotica završila je preddiplomski studij odnosa s javnošću, a danas radi kao PR stručnjakinja.

Kupnja