FOTO Voditelj Dnevnika Nove TV iznenadio prizorom s godišnjeg odmora: 'Lopovi'

Novinar i voditelj Dnevnika Nove TV, 33-godišnji Dino Goleš sve je raznježio novom objavom niza obiteljskih fotografija na Instagramu. Naime, šarmantni voditelj trenutačno vrijeme provodi na godišnjem odmoru, a za lokaciju odmora odabrali su Postire na Braču. Na posljednjoj od predivnih fotografija pokazao je kako on i sinčić uzimaju plodove s nečijeg drveta pored ceste te je šaljivo dodao: "Lopovi". Početkom srpnja imali su i još jedan razlog za slavlje. Njegov sinčić Pavle proslavio je veliki 1. rođendan. "Sretan rođendan piliću, s tobom je nama rođendan stvarno svaki dan", napisao je tada Dino uz video sinčića.

Podsjetimo, prošle godine 8. srpnja pisali smo kako su radijska voditeljica Nina Slišković Goleš i voditelj Dnevnika Nove TV Dino Goleš otkrili da su dobili još jednog sina. - I kad sam pomislila da srce ne može biti punije, došao si ti. Pavle moj - napisala je tada Nina uz fotografiju na kojoj s bebom u naručju leži u bolničkom krevetu.

Ako se prisjetimo, par je nakon prvog sina Šimuna otkrio da im stiže još jedan član sretne "družine". Inače, Dino i Nina sinčića Šimuna dobili su u veljači 2021., a radijska voditeljica je tijekom prve trudnoće u razgovoru za Story priznala da je očekivala djevojčicu. - Čekamo dječaka, iako sam od početka imala jak osjećaj da je riječ o curici. Kad mi je doktorica otkrila da je dečko, bila sam iskreno iznenađena s obzirom na to da me osjećaj u životu rijetko vara.

Ali, evo, maleni me očito prevario. Podijelili smo se tako da je muž malo više navijao za dječaka, a ja za curicu, ali mislim da to inače tako nekako ide. Na kraju dana, sve je to tako nevažno - dok je bebica živa i zdrava, najsretniji smo ljudi na svijetu - kazala je za časopis Story tada.

Inače, bračni par Goleš upoznao se na Fakultetu političkih znanosti, točnije tijekom rada na Televiziji Student. Nakon četiri godine prijateljstva dogodila im se ljubav, a vjenčali su se godinu i pol dana nakon što su prohodali.