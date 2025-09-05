Iznenada preminuo 28-godišnji influnecer i reality zvijezda, od njega se opraštaju brojne poznate osobe

Svijet društvenih mreža potresla je vijest o iznenadnoj smrti Raymonda Harpera, poznatijeg kao Rolling Ray. Imao je samo 28 godina, a iza sebe je ostavio nasljeđe humora, autentičnosti i borbe protiv predrasuda, dok se slavni prijatelji i stotine tisuća obožavatelja opraštaju od internetske legende.

Vijest koja je šokirala stotine tisuća pratitelja i brojne slavne osobe potvrdila je njegova majka, Sazola Nay, u dirljivoj objavi na Facebooku. "Teška, teška srca javljam vam da je moj sin Ray Ray otišao kući Gospodinu... Hvala svima koji su zvali ili slali poruke, ovo će biti dug put", napisala je, potvrđujući da je influencer, pravim imenom Raymond Harper, preminuo u dobi od samo 28 godina, svega nekoliko dana prije svog 29. rođendana. Iako točan uzrok smrti još nije službeno objavljen, njegova dugogodišnja i javno dokumentirana borba s teškim zdravstvenim problemima daje naslutiti pozadinu preranog odlaska zvijezde koja je svojim duhom i humorom prkosila svim životnim nedaćama.

Rolling Ray, kako se s ponosom nazivao, "najpoznatiji dečko u kolicima", izgradio je golemu popularnost na društvenim mrežama zahvaljujući svojoj bezrezervnoj iskrenosti, britkom humoru i zaraznoj energiji. Njegovi viralni videozapisi, duhoviti komentari i jedinstvene uzrečice, među kojima se posebno ističe kultni "Purrr", postali su nezaobilazan dio internetske kulture i slenga. Svoju slavu s Instagrama, gdje ga je pratilo gotovo 450.000 ljudi, uspješno je prenio na televiziju, pojavivši se u popularnim emisijama kao što su MTV-jev "Catfish: Trolls" i "Divorce Court". Najveći trag ostavio je na streaming platformi Zeus Network, gdje je bio zvijezda i izvršni producent vlastitog reality showa "Bobby I Love You Purr", pomažući reality zvijezdi Bobbyju Lytesu pronaći ljubav.

Odmah nakon potvrde tužne vijesti, društvene mreže preplavile su poruke sućuti i oproštaja brojnih zvijezda koje su s njim surađivale ili jednostavno cijenile njegov jedinstveni duh. Reperica Cardi B podijelila je emotivnu poruku na platformi X, prisjećajući se njegove transformacije. "Rolling Ray je bio prava napast, hahaha... ali toliko se promijenio i postao tako pozitivan. Znam da je ta duša stigla u raj... Jako ćeš nam nedostajati, BIG PURRRR!!!", napisala je. Njegov kolega i prijatelj Bobby Lytes, s kojim je nakon višegodišnjih internetskih svađa izgradio neraskidivu vezu, oprostio se dirljivim riječima: "Počivaj u miru, najpoznatiji dečko u kolicima. Udružili smo se i pokazali svijetu kako dvoje različitih ljudi s dva odvojena životna puta mogu ostaviti mržnju po strani i stvoriti magiju. Voljen si diljem svijeta i neizmjerno ćeš nedostajati. Raširi svoja krila i leti, moj ikonski prijatelju."

Njegov odlazak nije pogodio samo slavne osobe, već i vojsku obožavatelja koji su u njemu vidjeli inspiraciju i izvor smijeha u teškim vremenima. Mnogi su isticali njegovu hrabrost, autentičnost i samopouzdanje kao nešto što ih je potaknulo da bez isprike prihvate sebe. Nazivali su ga "internetskom legendom" i "glasom generacije koja se nikada nije trudila filtrirati", a društvene mreže ispunile su kompilacije njegovih najsmješnijih trenutaka, dokazujući da će njegov utjecaj živjeti vječno. Za mnoge, Ray nije bio samo komičar ili reality zvijezda; bio je dokaz da je različitost moćna i da autentičnost još uvijek pobjeđuje, a njegov put od viralnih videa do mainstream televizije ostaje trajno svjedočanstvo tome.

Iza zaraznog osmijeha i britkog jezika, Rolling Ray je vodio tešku i iscrpljujuću bitku za zdravlje koja je trajala cijeli njegov život. Od djetinjstva je bio u invalidskim kolicima zbog spinalne mišićne atrofije (SMA) tipa 3, genetskog stanja koje uzrokuje progresivnu slabost mišića. U jednom intervjuu iz 2023. godine otkrio je kako su mu liječnici predviđali smrt u 14. godini, no on je prkosio svim prognozama. Posljednjih nekoliko godina njegov se život pretvorio u niz teških zdravstvenih kriza. Godine 2021. zadobio je teške opekline kada mu se zapalila perika, zbog čega je morao na operaciju. Već sljedeće, 2022. godine, hospitaliziran je zbog komplikacija uzrokovanih COVID-om i teške upale pluća koja ga je dovela u induciranu komu. Početkom 2024. ponovno je završio na intenzivnoj njezi zbog upale pluća i infekcije krvi, s opasno niskom razinom kisika, a prema nekim izvorima, slična ga je kriza pogodila i u svibnju ove godine.

Unatoč svim fizičkim ograničenjima i zdravstvenim izazovima, Rolling Ray je pokazao izniman poduzetnički duh, pretvorivši svoju internetsku slavu u profitabilan i održiv posao. Njegova karijera, koja je započela skromno s procijenjenim bogatstvom od oko 100.000 dolara zarađenih od viralnog sadržaja i prvih televizijskih nastupa, s vremenom je doživjela eksponencijalni rast. Kako je njegova popularnost rasla, Ray je širio svoj osobni brend daleko izvan interneta. Sudjelovao je u gledanim TV programima, surađivao s drugim utjecajnim osobama, osiguravao sponzorske ugovore s brendovima i čak se okušao u glazbenoj industriji, gdje je također stekao vjernu bazu obožavatelja. Prema pisanju USA TODAY, do 2025. godine razni izvori procjenjivali su da je njegova neto vrijednost narasla na impresivnih 1,3 do 1,5 milijuna dolara, što svjedoči o njegovoj sposobnosti da unovči svoj jedinstveni imidž i karizmu.