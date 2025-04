Nina iz 'Života na vagi' izgleda sve bolje, a otkrila je i novosti: 'Zadovoljna sam'

Ninu smo gledali kao kandidatkinju showa "Život na vagi'', a nakon tog razdoblja ne posustaje s treninzima i u zdravom načinu života. Za RTL.hr je otkrila da i dalje često trenira i puno hoda, a njezina je transformacija fascinantna. ''Osjećam se odlično, ne mogu vjerovati da je skoro godina dana prošla od ovog procesa i da vrijeme tako brzo leti. Moj životni stil od izlaska iz showa do danas nije se puno promijenio. Treniram i dalje na grupnim treninzima i uz njih ubacim brzi hod ili hodanje u prirodi'', rekla je Nina, a otkrila je da je kupila i svoj prvi automobil.

''Zadovoljna sam svojim izgledom, ali uvijek ostavljam mjesta za napredak. Cilj mi je samo da budem zdrava i da se osjećam dobro u svom tijelu. Kupila sam sebi svoj prvi automobil i to me baš veseli, ali bez obzira na autić svaki dan se trudim odradit minimalno 10 do 15 tisuća koraka'', rekla je Nina.

Inače, ova se kandidatkinja često javi i na društvenim mrežama gdje redovito obavještava svoje pratitelje o napretku svoje transformacije koju je pokrenula tijekom showa, služeći kao inspiracija mnogima. Nedavno je objavila usporedne fotografije koje prikazuju njezin impresivan gubitak od 50 kilograma.

Sudionica osme sezone popularnog reality showa ranije je objavila usporedbu svoje težine prije i poslije sudjelovanja u emisiji. "128 kilograma, 85 kilograma", stajalo je uz objavljene fotografije. Nina je također podijelila svoja razmišljanja o periodu kada se borila s viškom kilograma.

"Ako mene pitate, ključ uspjeha je imati jasan cilj. Kad se glava posloži, kad damo sto posto sebe i idemo hrabro prema svom cilju, rezultat je zagarantiran. Iza mene je osam mjeseci rada, truda, odricanja, a ispred mene još bezbroj mogućnosti i ciljeva. Hrabra, sretna, sigurna i ponosna na sebe. Idem dalje i ne odustajem!", istaknula je Nina kao ključne faktore svog uspjeha.

Njezina objava izazvala je pozitivne reakcije pratitelja, uključujući i Ninu Bandić, natjecateljicu iz prethodne sezone showa. "Samo tako nastavi, nebo ti je granica. Predivna si", napisala je Bandić. Na to je Slišković odgovorila: "Zna se tko mi je bio inspiracija, hvala ti".

Nina je u osmu sezonu showa ušla s 131.5 kilograma. Njezin napredak u emisiji nije bio značajan i išao je sporo, a Nina nije skrivala i kako joj teško pada život u izolaciji i zato je u vrlo ranoj fazi natjecanja donijela odluku kako će show napustiti. Pogodio ju je i rezultat kada je na vaganju izgubila je samo 0,2 kilograma! 'Da sam sjedila i igrala karte tu na terasi, skinula bih 200 grama', rekla je tada i dodala kako smatra da je dosta naučila.

'Iskreno, ljut sam zbog vremena koje smo utrošili na to da napravimo nešto, da se pomaknemo s mrtve točke što se tiče njezina emocionalnog stanja. Nije se pomaknula nigdje i uzalud smo potrošili ovo vrijeme. Ali rezultat toga ćemo vidjeti u finalu i godinama koje dolaze', rekao je Edo tada, a Nina komentirala: 'Za mene ovo nije odustajanje nego pronalazak nekog svog novog puta na kojem znam da ću uspjeti.' Nakon izlaska iz showa je rekla kako joj je smetao osjećaj odvojenosti od obitelji i javljala joj se nostalgija i tuga. Kada se pojavila u finalu emisije svi su bili iznenađeni transformacijom koju je postigla otkako je svojevoljno napustila show. U finalu je na vaganju imala 89,4 kilograma - što znači da je u šest mjeseci skinula 42,1 kilogram, što je 32% tjelesne mase.

