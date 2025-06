FOTO Sve ljubavi Janice Kostelić! Vezu s nogometašem nije htjela priznati, a zbog ovog muškarca odselila se iz Zagreba

Najslavnija hrvatska sportašica, umirovljena skijašica 43-godišnja Janica Kostelić svoj privatni život skriva daleko od očiju javnosti. Početkom 2019. godine dobila je sina Oskara, a u rujnu 2023. rodilo se i drugo dijete, no Janica nije željela otkriti ni ime ni spol, kao ni identitet oca njezine djece. U travnju prošle godine pojavila se u društvu svoje djece na proslavi rođendana kćeri bivše manekenke Anite Dujić, a koja je podijelila na svom Instagram profilu fotografiju s proslave. Janica je pozirala pored kolica djeteta koje je rodila pretprošle godine.

Ipak, Janica nikada nije krila da su joj djeca velika želja, a pogotovo kada je dobila prvog nećaka - za sina svog brata je uvijek bila posebno vezana. – Nadam se da ću i ja jednog dana biti dobra mama. Kada bih bila samo upola onakva kakva je bila moja majka, bila bih presretna. Majka je najvažnija u cijeloj priči svakog djeteta – rekla je prije više od deset godina te se nakon toga povukla iz javnosti, a svoj privatni život više nije željela komentirati. Jedno vrijeme obavljala je funkciju tajnice Središnjeg državnog ureda za sport.

Podsjetimo, krajem 2018. godine pisali smo kako se pretpostavljalo da sina Oskara čeka s godinu dana mlađim Zvonimirom Barišićem. Janica i Zvonimir prvi put u javnosti su viđeni početkom iste godine kada su zagrljeni uživali u zagrebačkom adventu u društvu voditeljice Antonije Blaće i njezina supruga Hrvoja Brlečića. O Zvonimiru se malo toga zna u javnosti, a pretpostavlja se da ih je spojio upravo Brlečić kojem je Janica bila kuma na vjenčanju. Svoju vezu s markantnim Zagrepčaninom Janica nikada nije potvrdila, no svoje simpatije prema njemu nikada nije ni skrivala. Osmijeh na njezinu licu koji se mogao vidjeti tijekom zajedničke šetnje središtem Zagreba za mnoge je bio dovoljan dokaz njezine privatne sreće i ispunjenosti, pisao je Večernji list.

Naime, ako se prisjetimo njezinih prijašnjih ljubavnih romansi, koliko je javnosti poznato, imala je samo dvije ozbiljnije veze. Uz to 2003. godine povezivali su je s Raulom Palomaresom. Nogometaša iz Meksika Janica je upoznala u Selcu na rehabilitaciji, a on ju je, kako se nagađalo, brzo osvojio svojim smislom za humor i temperamentom. Govoreći o njihovu odnosu, simpatičan nogometaš, koji je u to doba igrao za Žepče pokraj Tuzle, svojedobno je izjavio da se Janica i on međusobno razumiju i poštuju. Ipak, njihova romansa nije dugo potrajala, a u Janičin život ušetao je novi muškarac.

S roniocem i diplomiranim kroatistom i germanistom Borisom Ivančićem u vezi je bila četiri godine. Par se upoznao u Crikvenici, a zbog ljubavi s Borisom Janica se iz Zagreba preselila u Rijeku, gdje je pokrenula vlastiti biznis i otvorila salon za uljepšavanje. Koliko je bila sretna s Borisom moglo se vidjeti i nakon svake utrke dok je Janica ljubila svoj lančić s privjeskom ronioca koji drži skiju. Njega joj je darovao Borisov brat Duško. Nakon četiri godine Janica i Boris odlučili su nastaviti odvojenim putevima. Unatoč prekidu navodno su ostali dobri prijatelji.

Nakon Borisa, sreću u ljubavi pronašla je sa Švicarcem Danielom Haimerlom. Bilo je to 2010. godine, a svoju vezu u početku su skrivali čak i od najbližih. Prvi je za njih doznao Janičin brat Ivica. Asistent koordinatora Međunarodne skijaške federacije na Sljeme je dolazio zbog Janice s kojom je prvi put viđen na utakmici Lige prvaka koju su igrali Bayern i Juventus u Münchenu. Daniela je Janica upoznala i s bivšim dečkom Borisom s kojim su se često družili na Sljemenu. Njihova ljubav potrajala je nešto manje od dvije godine, a kraj njihove ljubavi obznanila je i sama Janica u kolovozu 2011. godine. Od tada pa sve do sada ljubavni život Janice Kostelić obavijen je velom tajni...