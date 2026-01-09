Ekstravagantna pop vizionarka je prvi favorit Dore: ZEVIN kreće po pobjedu s pjesmom 'My Mind'

Već prvog dana predstavljanja pjesama ovogodišnje Dore jedno ime iznenađujuće je izletjelo kao prvi favorit. ZEVIN, pravim imenom Nives Cilenšek, 22-godišnja vizualna umjetnica i glazbenica sa svojom pjesmom 'My Mind' istakla je najozbiljniju kandidaturu da predstavlja Hrvatsku na Eurosongu 2026.

'My Mind' je rasplesan, dinamičan, punokrvan pop hit, kakvog dosad nismo imali i koji ispod slojeva energične produkcije skriva intimnu priču o identitetu, pripadnosti i hrabrosti da se ostane vjeran sebi.

Skladba „My Mind“nastala je u suradnji s producentom Jerryjem (Jernej Drnovšek) kao odgovor na osobnu dilemu - otići u svijet ili pokušati promijeniti zvuk ovdje: „Pjesma je trenutak oslobođenja. Kao osoba miješanog porijekla, često sam osjećala da ne pripadam nigdje u potpunosti. „My Mind“ slavi prihvaćanje vlastitih korijena bez potrebe za prilagođavanjem“. Videospot, kojeg je ZEVIN režirala, skladbe istražuje kontrast između Balkana kao prostora tradicije i individualnog puta pojedinca koji želi više. Snimanje je bilo pravi pothvat, jer je ekipa u samo tri tjedna pripremila i snimila materijal koji bi inače zahtijevao tri mjeseca rada. „Imali smo dva seta, ekipa je sobe bojala do četiri ujutro, a u šest smo već snimali. Bio je to pravi kreativni maraton koji savršeno odražava i intenzivno iskustvo priprema za Doru« - otkriva ZEVIN o pozadini nastanka spota.

Screenshot videospota ZEVIN – „My Mind“ Foto: Screenshot Youtube

S obzirom da ima više državljanstava ZEVIN je mogla birati gdje će se prijaviti, ali od samog početka želja je bila samo jedna – Dora. „Plan je oduvijek bio isključivo Dora jer je to natjecanje davalo najveću slobodu artistima i pokazalo najviše hrabrosti. To je rezultiralo time da su izvođači kao što su Baby Lasagna i Let 3 napravili najveće i najzapaženije rezultate na ESC-u od svih kandidata s ovih prostora. Za mladog artista kao što sam ja to razmišljanje je ključno.“

„My Mind“ u osnovi ima potencijal postati pjesma koja će se obračunati s najvećim pitanjem generacije - otići ili ostati i pokušati ovdje napraviti nešto za sebe. Jer na kraju krajeva njezina publika i oni koji će to tek postati kad čuju „My Mind“ odlučit će kako ta priča završava.

Ekstravagantna pop vizionarka generacije Z

Screenshot videospota ZEVIN – „My Mind“ Foto: Screenshot Youtube

ZEVIN, rođena 2003. godine, neovisna je glazbenica, redateljica i vizualna umjetnica, često nazivana Balkan Bubblegum Princess čiji rad stoji na sjecištu glazbe, filma i performansa. Širu regionalnu pažnju privukla je ironičnom pop skladbom „Njam Njam“, u kojoj je humorom i pretjeranom estetikom svakodnevne teme pretvorila u oštar društveni komentar. Na njezin zvuk snažno su utjecali umjetnici poput Stromaea, Michaela Jacksona i sastava Little Big – izvođači koji spajaju snažan ritmički naboj s jasnom porukom.

Zajedno s producentom Jerryjem, ZEVIN čini jedan od najistaknutijih kreativnih tandema generacije Z. Godine 2025. suosnovala je kreativni studio Control Freaks za razvoj suvremenih vizualnih priča, gdje autorski nadzor nad cijelim procesom omogućuje hrabru i nekonvencionalnu produkciju.

Screenshot videospota ZEVIN – „My Mind“ Foto: Screenshot Youtube

ZEVIN je poznata po tome da gotovo sve radi sama – od režije videospotova do ručne izrade scenografije. Njezin kratkometražni prvijenac „Egzistencija“ (2024) i hyperpop uspješnica „Side Eye“ postavili su je na mapu avangardnog popa. Regionalnu vjerodostojnost potvrdila je suradnjama s regionalnim izvođačima te češkim hyperpop glazbenikom pod imenom Toyota Vangelis. Njezini nastupi uživo nisu samo koncerti, već narativni šouovi koji spajaju pokret, koreografiju i glumu. S uvrštenjem na Doru, ZEVIN na ovdašnje pozornice donosi svjetski relevantan novovalni zvuk i estetiku koja je u regiji još uvijek rijetkost.