FOTO Sjećate li se 'Mentalista'? Pogledajte kakvu predivnu kćer ima, njegova je slika i prilika

Australski glumac Simon Baker, najpoznatiji po ulozi u hit seriji Mentalist, krajem veljače viđen je u ležernoj šetnji New Yorkom sa svojom kćeri Stellom Baker. Ovaj 55-godišnji glumac postao je otac u ranoj mladosti – Stellu je dobio s tek 24 godine, a danas 31-godišnja glumica prava je očeva slika i prilika. Njih dvoje često provode vrijeme zajedno, a ova rijetka zajednička javna pojava privukla je pažnju obožavatelja i medija.

Stella Baker krenula je očevim stopama te se posljednjih godina etablirala u svijetu glume. Publika ju je mogla vidjeti u filmovima i serijama poput Highway 1, The Three Men You Meet At Night, Candace i Tell Me Your Secrets. Unatoč rastućoj popularnosti, mlada glumica vodi poprilično povučen život, daleko od reflektora. O njenom privatnom životu zna se vrlo malo, no prošle godine paparazzi su je uhvatili u društvu nepoznatog muškarca dok su zajedno šetali ulicama New Yorka. Jesu li u vezi, ostalo je nepoznato, jer Stella nije sklona dijeljenju privatnih detalja sa javnošću.

Simon Baker, osim Stelle, ima još dvoje djece – sina Claudea, koji danas ima 26 godina, te najmlađeg u obitelji, 23-godišnjeg Harryja. Sve troje djece dobio je u braku s bivšom suprugom Rebeccom Rigg, s kojom je proveo više od tri desetljeća. Njihova ljubavna priča, koju su mnogi smatrali jednom od najstabilnijih u Hollywoodu, završila je 2020. godine kada su se razveli nakon 29 godina braka.

Nakon razvoda, često su se pojavljivale glasine o Simonovom ljubavnom životu, no nijedna potencijalna romansa nije službeno potvrđena. Iako su ga mediji nekoliko puta povezivali s različitim ženama, čini se da glumac trenutačno uživa u samačkom životu, posvećen obitelji, prijateljima i profesionalnim projektima.

Unatoč osobnim promjenama, Simon Baker ostaje omiljeno lice među obožavateljima, a čini se da se i njegova kći Stella sve više probija u svijetu glume. Vrijeme će pokazati hoće li dostići slavu svog slavnog oca, no jedno je sigurno – talent i karizma definitivno su joj u krvi.

