Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 112
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CHARLIE KIRK
#DRONOVI U POLJSKOJ
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
ZA KRAJ LJETA

FOTO 'Savršeno tijelo!': Lidija Bačić u mini-bikiniju pokazala obline, pljušte komplimenti fanova

Foto: Instagram
1/17
VL
Autor
Vecernji.hr
13.09.2025.
u 17:00

Popularna pjevačica Lidija Bačić Lille još je jednom potvrdila svoj status jedne od najatraktivnijih Hrvatica. Svojom posljednjom objavom na društvenim mrežama pokrenula je lavinu komentara, a obožavatelji se ne mogu nadiviti njezinoj besprijekornoj figuri.

Pjevačica Lidija Bačić, poznata po moćnom glasu i upečatljivom stasu, ponovno je oduševila brojne pratitelje. Na svom Instagram profilu, gdje je prati preko 625 tisuća ljudi, podijelila je fotografiju u minijaturnom bikiniju koja je u kratkom roku izazvala pravu pomutnju. Pozirajući samouvjereno, pjevačica je istaknula zavidnu figuru, pokazavši još jednom zašto je njezin hashtag "i stas i glas" postao sinonim za njezin scenski nastup.

Nije trebalo dugo čekati na reakcije, a prostor za komentare ubrzo se pretvorio u mjesto izljeva ljubavi i divljenja. Komplimenti su se nizali jedan za drugim, a fanovi su bili jednoglasni u pohvalama. Mnogi su je prozvali "prelijepom", "seksi" i "lutkom', ističući kako je u odličnoj formi, dok su drugi jednostavno poručili "Izgledaš sjajno u ovom bikiniju". Komentari poput: - "Savršeno tijelo", "Jako te volim", "Sijaš kao zvijezda na nebu" - samo su potvrdili njezin status jedne od najomiljenijih domaćih pjevačica.

Među stotinama pohvala našlo se i nekoliko duhovitih opaski koje svjedoče o prisnom odnosu pjevačice s obožavateljima. Neki su tako zaključili "Lile, ljeto je gotovo", dok su drugi u šali sugerirali "Neću te ženiti ako svima kažeš sve". Lidija s lakoćom izaziva ovakve reakcije, a njezina popularnost na društvenim mrežama ne jenjava, čineći je jednom od najkomentiranijih osoba na domaćoj estradi.

FOTO Evo koliko se Lidija Bačić zapravo promijenila! Ranije je izgledala potpuno drukčije
1/38

Podsjetimo, Lile je nedavno proslavila svoj 40. rođendan, no svojom energijom i mladolikim izgledom i dalje ostavlja dojam kao da je tek zakoračila u dvadesete. Ova poznata glazbenica proslavila se svojim odvažnim modnim odabirima, posebno uskim trapericama i kratkim haljinama koje su postale njen prepoznatljiv stil. Lille, kako je mnogi od milja zovu, nedavno je oduševila svoje obožavatelje novom fotografijom na kojoj nosi mini suknju i majicu dubokog dekoltea, ističući svoje atraktivne obline.

Obožavatelji nisu štedjeli na komplimentima, pa su tako komentirali: "Baš si medena", "Je li realno da si tako lijepa žena", "Kad zatvorim oči, vidim samo tebe", "Tvoj glas je poput anđeoskog šapta, a tvoja ljepota zasljepljuje". Lille je na fotografiji nosila mini suknju koja je istaknula njezine vitke noge, dok je kraća majica otkrila njezin ravan trbuh. Zanimljivo je da pjevačica često ističe kako svoju vitku liniju duguje genima, a ne napornim treninzima.

FOTO Žanamari slavi 44. rođendan, pogledajte kako se mijenjala tijekom karijere
1/25

Osim po svom izgledu, Lidija je poznata i po svojoj zaraznoj energiji i šarmantnom nastupu na pozornici. Međutim, unatoč otvorenosti na sceni, vrlo je diskretna kada je riječ o njenom privatnom životu i romantičnim vezama. Mediji su je u više navrata povezivali s poznatim sportašima i kolegama iz svijeta zabave, no pjevačica nikada nije potvrdila te glasine.
Ovo ljeto za splitsku pjevačicu ispunjeno je radnim obavezama i nastupima diljem obale. 

Katarina Peović u centru pažnje zbog šuškanja o vezi s Alenom Vitasovićem

Ključne riječi
seksi showbiz pjevačica Bikini Lidija Bačić Lille Lidija Bačić

Komentara 1

Pogledaj Sve
PR
prajdali100
18:15 13.09.2025.

I što ćemo sa tim njenim oblinama ? Koga briga.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Simona Mijokovi? proslavila ro?endan u restoranu Komin
Video sadržaj
8
ISKRENA ISPOVIJEST

Suprug Simone Mijoković: 'U cijelom životu spavao sam s jednom ženom, nemam bogatstvo i ne bojam kosu'

Nekadašnja reality zvijezda Simona Mijoković svoj je buran život ostavila iza sebe i posvetila se vjeri. U tom novom poglavlju ključna je figura njezin suprug Stanislav Mijoković, s kojim u Austriji odgaja četvero djece, a čiji je život daleko od glamura koji mu mnogi pripisuju. On se sada oglasio i ispričao dosad nepoznate detalje iz svog života.

Učitaj još