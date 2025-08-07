FOTO Lidija Bačić nedavno je proslavila 40. rođendan, a sada je objavila novu izazovnu fotku i pokazala noge u uskoj minici

Lidija Bačić, jedna od najprivlačnijih hrvatskih pjevačica, nedavno je proslavila svoj 40. rođendan, no svojom energijom i mladolikim izgledom i dalje ostavlja dojam kao da je tek zakoračila u dvadesete. Ova poznata glazbenica proslavila se svojim odvažnim modnim odabirima, posebno uskim trapericama i kratkim haljinama koje su postale njen prepoznatljiv stil. Lille, kako je mnogi od milja zovu, nedavno je oduševila svoje obožavatelje novom fotografijom na kojoj nosi mini suknju i majicu dubokog dekoltea, ističući svoje atraktivne obline.

Obožavatelji nisu štedjeli na komplimentima, pa su tako komentirali: "Baš si medena", "Je li realno da si tako lijepa žena", "Kad zatvorim oči, vidim samo tebe", "Tvoj glas je poput anđeoskog šapta, a tvoja ljepota zasljepljuje". Lille je na fotografiji nosila mini suknju koja je istaknula njezine vitke noge, dok je kraća majica otkrila njezin ravan trbuh. Zanimljivo je da pjevačica često ističe kako svoju vitku liniju duguje genima, a ne napornim treninzima.

Osim po svom izgledu, Lidija je poznata i po svojoj zaraznoj energiji i šarmantnom nastupu na pozornici. Međutim, unatoč otvorenosti na sceni, vrlo je diskretna kada je riječ o njenom privatnom životu i romantičnim vezama. Mediji su je u više navrata povezivali s poznatim sportašima i kolegama iz svijeta zabave, no pjevačica nikada nije potvrdila te glasine.

Ovo ljeto za splitsku pjevačicu ispunjeno je radnim obavezama i nastupima diljem obale. Glazbom se popularna Lile počela baviti već s deset godina, a samo dvije godine kasnije nastupila je na Dječjem festivalu 1997. godine. Izvela je pjesmu “Zaljubljeni dječak” Miše Limića i osvojila prvu nagradu i žirija i publike. Nakon toga ponovno je nastupila na Dječjem festivalu te se pridružila vokalno-plesnoj skupini Perle, u kojoj je bila glavni vokal punih sedam godina. Solo karijeru započela je 2008. godine u suradnji s hrvatskim skladateljem Markom Tomasovićem, koji joj je napisao prve singlove “Dan za vječnost” (i englesku verziju “All I Ever Need”) te pjesmu “Kiša”.

Dvije godine kasnije, 2010., nastupila je na Splitskom festivalu s pjesmom “Dvi lipe riči” i izdala svoj prvi album “Majčina ljubav”, također u suradnji s Tomasovićem. Snimila je duet s Tomislavom Bralićem iz klape Intrade, “Pisma nas je vezala”, a surađivala je i s Mladenom Grdovićem, s kojim je snimila pjesmu “Dalmatinac i Dalmatinka”. Pravi proboj na estradi dogodio se 2013. godine s pjesmom “Vozačka dozvola”, koja je na YouTubeu premašila 12 milijuna pregleda i donijela joj status zvijezde. Nakon toga uslijedili su hitovi “Naivna sam, ali nisam luda” i duet s Miroslavom Škorom “Kupila cura mala”.