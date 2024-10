FOTO Sandra Elkasević oduševila prizorima s medenog mjeseca, evo gdje je pozirala sa suprugom

Trofejna hrvatska bacačica diska Sandra Elkasević ex Perković i njezin suprug i trener Edis Elkasević posljednjh tjedana uživaju u medenom mjesecu na egzotičnom otočju Bora-Bora. Romantične trenutke Sandra dijeli s pratiteljima na društvenim mrežama, a posljednja fotografija sa suprugom izazvala je mnoštvo pozitivnih reakcija.

Na njoj Sandra i Edis zajedno poziraju na otoku imena Piti Aau, a vlasnica brončane medalje s recentnih Olimpijskih igara u Parizu uz nju je napisala: - Ponosni vlasnici crnog bisera. Ovaj dragulj Tihog oceana stvara se u Crnousnoj bisernici (Pinctada Margaritifera), koja nastanjuje lagune Francuske Polinezije. Njihova rijetkost je ono što ih čini toliko vrijednima - stoji u opisu objave. - "To legende", "Uživajte", "Zadivljujuće", "Prekrasno" - neki su od komentara Sandrinih pratitelja.

Naša atletičarka zatim je objavila još jednu fotografiju, ovaj put iz noćnog izlaska. Na njoj pozira sama u večernjoj haljini, a u opisu je znakovito napisala: - Zabava kao da sutra ne postoji - uz plesni emotikon. - "Apsolutno prelijepa", "Seksi" - pohvalili su njezin izgled obožavatelji.

Inače, naša proslavljena atletičarka prije desetak dana je već objavila sliku sa svojim suprugom Edisom. Uz sliku objavila je i dirljiv status. - Trenutci s tobom, To je kada bih željela da mogu zaustaviti vrijeme, napisala je uz fotku, te otkrila da su, kada je slika nastala, bili na egzotičnom putovanju na Tahitiju.

U srpnju su supružnici proslavili šest mjeseci otkako su se vjenčali. "Danas slavimo ljubav. Najljepših šest mjeseci u mom životu provedenih s čovjekom s kojim je svaki dan kao iz snova. Volim te", stoji u statusu koji je Sandra objavila uz fotografiju na kojoj se ona i Edis ljube.

Podsjetimo, naša proslavljena atletičarka zadnjeg dana 2023. godine izgovorila je sudbonosno ''da'' svom dugogodišnjem dečku Edisu Elkaseviću. Par je na Staru godinu odradio svadbeno fotografiranje na zagrebačkim ulicama u blizini hotela Esplanade, a potom su priredili svadbeno slavlje za svoje goste u Laubi. O planovima za svoj veliki dan Sandra je pričala i gostujući u podcastu Večernjeg lista "U povjerenju by Neven Ciganović".

– Malo sam umorna i iscrpljena od svih silnih priprema za vjenčanje, no sretna sam. Ne bih otkrivala datum, njega zna samo najbliži krug obitelji i prijatelja koji su pozvani na svečanost. Svakako će to biti do kraja godine – kazala je za Večernji list krajem studenog ove godine u specijalnoj emisiji te nam otkrila jesu li njezine prijateljice za djevojačku večer pozvale i stripera.

– Ma ne, poznato je da volim jesti i piti, pa se skupilo nas sedam cura i bila su to tri dana čistog uživanja. Ipak je to djevojačka. Mislim da nam muškarac nije bio potreban – rekla nam je Sandra čije je goste na vjenčanju zabavljala grupa Best iz Splita.

Sandra i Edis zaručili su se 2022. godine na Silvestrovo, a njihova ljubavna priča traje već godinama. Uz to što dijele sreću na privatnom planu, zajedno dijele i sve poslovne uspjehe i padove jer od 2013. Edis je i Sandrin trener.

